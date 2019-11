PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Il bollettino Arpa di lunedì sera ha confermato la criticità dei fenomeni temporaleschi che, nella notte tra lunedì e martedì si abbatteranno su una parte della provincia di Alessandria. “Il fenomeno di importante intensità non è ancora cominciato” ha sottolineato a Radio Gold il direttore di Arpa Alessandria Alberto Maffiotti “si svilupperà nella notte e martedì mattina”.

Attenzionate soprattutto le aree appenniniche e collinari dell’Alto Monferrato Ovadese, novese, acquese e delle valli Curone, Grue, Ossona, Borbera e Spinti.

“Prevista anche la neve ma a una quota relativamente alta, oltre i 450 metri” ha aggiunto Maffiotti “nella zona degli Appennini e a ovest di Ovada, nella val Curone”.

Sempre nelle stesse zone interessate dalle piogge, Arpa ha anche ipotizzato l’arrivo di vento forte da nord, un valore medio di 20/25 chilometri all’ora ma con raffiche che potrebbero raggiungere anche i 70 chilometri all’ora. “Questo comporterà la possibile caduta di rami degli alberi sulle strade”.

Per questo, proprio a partire da stanotte, si raccomanda alla popolazione delle aree interessate dal maltempo di evitare di uscire di casa se non in casi di estrema necessità. Massima attenzione ai sottopassi stradali e pedonali.

“Le piogge abbondanti che cadranno su terreni già intrisi d’acqua potrebbero comportare colate di fango o frane nei luoghi già alluvionati lo scorso 21 ottobre, e nelle aree limitrofe” ha concluso il direttore Maffiotti “sono previsti problemi ai piccoli rii, non nei grandi corsi d’acqua per il momento ma su questo occorrerà aggiornare la situazione a martedì, quando avremo verificato la quantità d’acqua caduta”.

Nella riunione di lunedì sera, in Prefettura ad Alessandria, è stata disposta l’apertura dei Centri Operativi Misti dalla mezzanotte di Alessandria, Acqui Tenne, Arquata Scrivia, Bosio, Castellazzo Bomiida, Cassine, Castelnuovo Scrivia, Novi Ligure, Ovada, Tortona. Mentre i Centri Operativi Misti di Felizzano, Piovera e Valenza sono stati attivati per il monitoraggio del territorio. Sono stati potenziati i presidi delle strutture operative dello Stato in quelle aree già pesantemente colpite dagli eventi franosi e alluvionali di queste ultime settimane.

I Sindaci di queste zone sono stati invitati a un attento monitoraggio del territorio e ad attuare tutte le precauzioni prescritte nel loro piano di protezione civile.