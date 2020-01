VALENZA – Il prossimo anno le scuole di Bassignana passeranno sotto la direzione dell’Istituto comprensivo Valenza A. Una notizia che sta alimentando una vivace discussione sul web e che ha indotto l’attuale dirigente scolastico, Maria Luisa Iaquinta, a intervenire con una riflessione, ricordando innanzitutto, spiega, la propria “estraneità alle cause che hanno portato, già nel giugno del 2019, ad avanzare la richiesta di distacco dalla DD Valenza”.

Una considerazione, ha spiegato Maria Luisa Iaquinta da aggiungere alla decisione assunta, “quasi all’unanimità“, dal Collegio docenti “che espresse parere sfavorevole“. “Ritengo la notizia – continua la dirigente – di non poco conto e che debba, dunque, essere messa in risalto conscia, ora come allora, che nulla avrebbe cambiato nella decisione finale che è giusta ed opportuna. Chi ha deciso ha ovviamente molte più competenze della scrivente in merito a tale discorso ed ha certamente elaborato un piano di dimensionamento che consideri il bene degli utenti ed il calo demografico che investe tutta la nostra bella penisola”.

Ma a queste considerazioni, prosegue ancora Maria Luisa Iaquinta si devono accompagnare riflessioni serie su un problema reale, e cioè quello del “calo demografico“. “Confrontiamoci sul domani, sul perché le Regioni sono costrette a dimensionare; quali sono i problemi da risolvere per far sì che comuni piccoli, preziosi e ricchi di storia e di cultura non debbano vedere le proprie aule svuotarsi. Perché gli adulti rifiutano di crescere e di mettere su famiglia: immaturità o paura del futuro e del precariato? Come sconfiggiamo questo mostro del calo demografico? Quale il futuro del nostro Paese, quale quello dei nostri figli? Su questo mi piacerebbe confrontarmi, insieme a sindaci, dirigenti scolastici e popolazione, tutti uniti nel percorrere una sola strada, tutti uniti nel costruire un brillante futuro per i nostri figli e non trincerati dietro convinzioni errate, personalismi e smanie di sterili primati.”