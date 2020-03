AGGIORNAMENTO ORE 07.04 – La Regione Piemonte sta approntando una serie di misure per far fronte alle difficoltà economiche causate dall’emergenza coronavirus: “Stiamo lavorando a una grande azione che possa aiutare le famiglie e le imprese in difficoltà in questo momento” ha detto il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio. “L’obiettivo è essere pronti con misure economiche forti” ha aggiunto, annunciando che oggi ne parlerà durante una video conferenza con tutti i sindaci dei capoluoghi piemontesi e i prefetti. Nel frattempo i funzionari ieri, giovedì 5 marzo, hanno approfondito il decreto del presidente del Consiglio dei ministri, valido fino al 3 aprile, “per predisporre una circolare che preveda chiarimenti sulle limitazioni”.

PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Due decessi (entrambi nell’Alessandrino), 108 contagiati e oltre 600 tamponi effettuati. Questo il conto dopo 48 ore dall’esplosione dell’emergenza legata al coronavirus che ha colpito il Piemonte. La provincia di Alessandria invece fa i conti con 24 contagi.

Nella giornata di ieri il Piemonte ha visto, tra le altre cose, la sospensione di tutte le operazioni chirurgiche fatta esclusione di quelle salvavita. Una corsa quindi alla riorganizzazione per far fronte all’emergenza. Proprio come intende fare l’Ospedale di Alessandria. L’Azienda Ospedaliera è infatti al lavoro per riorganizzare i servizi all’utenza e adattarli all’evolversi della situazione. Rimangono momentaneamente chiusi invece i nosocomi di Tortona e Novi Ligure dove si sono verificati i primi casi di contagi.