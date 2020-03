AGGIORNAMENTO ORE 08.09 – Due malware che sfruttano la paura della popolazione legata al coronavirus. L’allarme è stato lanciato dal compartimento Polizia Postale di Piemonte e Valle d’Aosta. I due malware vengono diffusi tramite e-mail attraverso campagne massive di spam. I messaggi di posta elettronica, che recano due allegati uno in inglese e il secondo a firma dell’Oms, sono da considerare come truffa e da non aprire assolutamente.

AGGIORNAMENTO ORE 07.55 – La Regione Piemonte ha invitato i Comuni a non pulire le strade con sostanze che possano avere ripercussioni, sul lungo periodo, sulle falde. In particolare si è chiesto di non utilizzare la candeggina poiché non “vi è evidenza che spruzzare ipoclorito di sodio all’aperto, massivamente, sui manti stradali, possa avere efficacia per il contrasto alla diffusione del Covid-19“.

AGGIORNAMENTO ORE 7.48 – Un documento della Public Health England, la Sanità inglese, diffuso dal britannico Guardian ha stabilito che l’epidemia da coronavirus durerà sino a primavera 2021 causando nella sola Inghilterra oltre 300 mila morti contagiando l’80% delle persone.

PIEMONTE – Continua la battaglia del Piemonte contro il diffondersi del coronavirus. Nella giornata di domenica la nostra regione ha dovuto fare i conti con altre 13 vittime che dall’inizio dell’emergenza portano a 94 i decessi nel solo Piemonte. Le ultime vittime del Covid-19 sono nove uomini e quattro donne. Cinque uomini e tre donne sono decedute dalla provincia di Alessandria, un uomo era del Biellese, due del Vercellese e in fine un uomo e una donna del Novarese. Il paziente più giovane aveva 56 anni ed era affetto da pluripatologie.