PIEMONTE – “2659 contagiati in Piemonte sono tanti, troppi“. Il Governatore Alberto Cirio ha definito “preoccupante” l’aumento delle persone positive al coronavirus nella nostra regione, 318 in più rispetto al bollettino delle 13.30, 596 rispetto a quello di martedì sera. Per questo, come già annunciato martedì, si corre ai ripari. “Oggi il Comitato Tecnico Scientifico dell’Unità di crisi del Piemonte ha dato parere favorevole a fare i tamponi anche al personale sanitario, anche nei casi asintomatici” ha annunciato Cirio “dobbiamo tutelare i nostri eroi e, con loro, anche noi”.

“Entro domenica avremo una capacità di elaborazione di oltre 1200 tamponi al giorno“ ha rimarcato Cirio “prima avevamo solo due laboratori in Piemonte, ora ne avremo cinque, facendoli lavorare h24, assumendo più tecnici e raddoppiando le filiere grazie all’attivazione dei laboratori di Biella e Orbassano. Inoltre, entro 10/12, arriveremo a 2200 tamponi al giorno, grazie a un macchinario che acquisteremo la prossima settimana e che ci permetterà di aumentare la quota di tampone di mille unità”.

“Più persone positive scopriamo, più possiamo isolarle e impedire che abbiamo contatti” ha concluso Cirio “non saranno quindi tamponi a tappeto, che l’Istituto Superiore di Sanità non ritiene utili ma tamponi selettivi, che riguarderanno, come detto, tutto il personale sanitario”.