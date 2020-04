AGGIORNAMENTO ORE 09.57 – Il Viminale in una nota ha chiarito che è concesso uscire di casa con i figli solo se necessario. “In particolare, è stato specificato che la possibilità di uscire con i figli minori è consentita a un solo genitore per camminare purché questo avvenga in prossimità della propria abitazione e in occasione di spostamenti motivati da situazioni di necessità o di salute”.

AGGIORNAMENTO ORE 09.17 – Il Comune di Acqui Terme ha diramato un appello per un medico o un farmacista da inserire nel Centro d’Ascolto due ore a settimana per la distribuzione di farmaci da banco.

AGGIORNAMENTO ORE 08.38 – Nel giro di pochi giorni il C.I.S.S.A.C.A., la Caritas, le associazioni Volontariato Vincenziano, la Bottega della solidarietà e l’Associazione “Due Fiumi” di Alessandria hanno consegnato a più di 100 nuclei familiari un pacco alimentare, al fine di contenere un ulteriore impoverimento dovuto al diffondersi del coronavirus.

AGGIORNAMENTO ORE 08.13 – L’assessore regionale alle Attività produttive Andrea Tronzano ha annunciato su Facebook di essere guarito dal coronavirus. Il politico si era ammalato a inizio marzo quasi in concomitanza con il governatore Alberto Cirio.

AGGIORNAMENTO ORE 08.02 – L’Unità di Crisi, Regione Piemonte, le Prefetture piemontesi, Province e Città metropolitana di Torino hanno sottoscritto un protocollo per garantire ai pazienti delle case di riposo piemontesi la continuità dell’assistenza nelle condizioni di massima sicurezza e al personale di operare al minor livello di rischio possibile.

AGGIORNAMENTO ORE 07.54 – Nel video-articolo sottostante vi mostriamo come Amag Ambiente si adoperi per la pulizia straordinaria di strade e arredi urbani.

PIEMONTE – Nuovo giorno e nuove battaglie si prospettano per il Piemonte e la provincia di Alessandria contro il coronavirus in questo primo aprile 2020. Ieri la nostra regione ha visto salire il numero delle vittime positive al test del Covid-19 a 854, di queste ben 170 provengono dall’Alessandrino. I contagiati sfiorano i 10 mila. Anche per questo la Regione pensa di prolungare sino al 20 aprile le restrizioni sin qui adottate per limitare il diffondersi del contagio con Cirio che ha anche chiesto poteri straordinari sino a fine emergenza sanitaria.