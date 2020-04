AGGIORNAMENTO ORE 08.53 – Con una comunicazione ufficiale la Figc ha disposto la sospensione definitiva dei Campionati giovanili e scolastici a causa dell’emergenza coronavirus.

AGGIORNAMENTO ORE 08.12 – Tortona piange la scomparsa di Angela Vinci, l’ex infermiera dell’ospedale cittadino in pensione da un anno e sconfitta dal coronavirus nella giornata di ieri, giovedì 16 aprile 2020.

PIEMONTE – Boom di casi in Piemonte nella giornata di ieri. Secondo i dati forniti dall’Unità di Crisi sono 19.261 le persone che hanno contratto il coronavirus. Di questi ben 168 nella sola provincia di Alessandria costretta a contare anche 11 morti. I pazienti ritenuti virologicamente guariti sono ara 139 nell’Alessandrino, oltre 1800 in tutto il Piemonte. Intanto ad Alessandria si è scatenata la polemica relativa alla distribuzione delle mascherine nelle farmacie alla popolazione. L’opposizione in particolare ha criticato la scelta della Giunta Cuttica che in questo modo obbliga le persone a uscire di casa per recarsi nei punti di distribuzione.