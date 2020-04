AGGIORNAMENTO ORE 07.58 – Ecco la storia di Michela e della sua mamma che, dopo essere risultata positiva al Covid-19 ed essere stata dimessa dall’ospedale, è in attesa da settimane del test che ne attesti la guarigione.

AGGIORNAMENTO ORE 07.25 – Questa sera su Report, in onda alle 21.20 su Rai Tre, andrà in onda uno speciale sulla situazione dei contagi da coronavirus in provincia di Alessandria.

PIEMONTE – “Il raffronto dei dati di oggi con quelli di domenica scorsa indica che in Piemonte la situazione dei contagi Covid-19 è ancora molto preoccupante“. Lo sosteneva nella serata di ieri, domenica 20 aprile 2020, Federico Fornaro nel commentare i dati diramati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte in cui si evidenziava una crescita dei casi di coronavirus, la seconda più importante d’Italia dopo la Lombardia. Nel solo Alessandrino si sono verificati 4o nuovi contagi a fronte di 40 guarigioni. Sono stati invece 11 i decessi accertati. Ora il Piemonte ha sfondato quota 21 mila casi tallonando di poche unità l’Emilia Romagna.