AGGIORNAMENTO ORE 08.54 – Si chiama “Pasta fresca sospesa” il nuovo progetto che, ad Acqui, sta coinvolgendo alcuni pastifici termali. I clienti, infatti, potranno acquistare e donare pasta fresca, che sarà recapitata alla Mensa della Fraternità, per essere inserita nel menu degli oltre 200 pasti distribuiti in città alle famiglie più bisognose.

AGGIORNAMENTO ORE 08.22 – La giunta di Casale Monferrato ha varato un primo pacchetto economico per arginare la crisi scaturita a causa del coronavirus. Ecco qui quali sono gli sgravi e gli aiuti previsti.

AGGIORNAMENTO ORE 07.46 – La storia di una alessandrina che ha visto morire il padre di coronavirus dopo che è stato ricoverato in un reparto Covid nonostante la sua negatività al virus.

PIEMONTE – Quella di ieri è stata una giornata positiva che ha visto in tutta Italia, compreso il Piemonte, un calo dei contagi con un boom dei guariti (oltre 3000). Purtroppo la nostra regione ha contato ancora un numero molto elevato di decessi: 70. In Provincia i dati diffusi dall’Unità di Crisi parlavano invece di 45 contagi, 7 decessi e 16 nuovi guariti. Ieri è stata la giornata del ben servito a Raviolo che non farà più parte del team chiamato a contrastare il coronavirus dopo l’arrivo dell’epidemiologo di fama internazionale Vineis.