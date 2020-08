FABBRICA CURONE – Una passeggiata nella zona appenninica che va verso la Liguria. Questo il sentiero che vi consigliamo nel weekend di ferragosto. Non una scampagnata ma un vero e proprio percorso escursionistico lungo una quindicina di chilometri e della durata di 5 ore. Parliamo del sentiero 103 che parte da Serra del Monte e arriva a Fabbrica Curone in una direttiva che si inerpica lungo il confine tra il Piemonte e la Lombardia in direzione della Liguria. Qui invece potete trovare i consigli di RadioGold per l’equipaggiamento migliore da trekking.

Difficoltà: Escursionistico

Lunghezza: 15,46 km

Tempo: 5 ore

Indicazioni: il sentiero 103 inizia a Serra del Monte dove termina il sentiero 102. Si attraversa l’intero abitato e si arriva a una piccola fonte. Da lì si prosegue in salita su asfalto per circa tre chilometri nei pressi del Monte Penola sino a giungere all’Agriturismo Cà del Monte che si sorpassa e si continua su asfalto fino a giungere in corrispondenza di un bivio, dove bisogna tenere la sinistra proseguendo su strada inghiaiata in direzione dell’Osservatorio Astronomico. Arriveremo così a un nuovo bivio dove bisogna tenere la destra e proseguire in leggera salita tra boschi di roverella e i cespugli di ginepro. Si passa così vicino a un successivo bivio, dove bisogna tenere la destra e scendere verso l’area archeologica del Guardamonte. Si arriva così alle pendici del Monte Vallassa una zona ricca di reperti fossili e antiche civiltà. Oltrepassato l’Agriturismo Guardamonte si prosegue su asfalto per poi girare a destra e scendere verso la strada comunale. Dopo aver svoltato a sinistra si continua su asfalto per ulteriori 500 metri sino ad arrivare in corrispondenza dell’indicazione stradale del paese di Bagnaria, dove bisogna svoltare a destra, abbandonare la strada comunale e continuare su sterrato.

Il sentiero procede in discesa tra i boschi di roverella sino ad arrivare al Passo della Caiella qui si prende a sinistra nell’incrocio per proseguire in un’area caratterizzata da un rimboschimento a pino nero. Si prosegue in provincia di Pavia sul sentiero che segue la dorsale boschiva raggiungendo la zona denominata Pian del Lago caratterizzata dalla presenza di ampi acquitrini. Dopo aver affrontato una ripida, ma breve salita si giunge su un’ampia carrozzabile che porta a oltrepassare le pendici del Monte Brugi. Si affronta poi una breve salita che porta al punto panoramico della Colletta: da qui il sentiero prosegue sulla linea di crinale e dopo aver oltrepassato due bivi, dove bisogna tenere sempre la destra, si scende verso il rio Castagnola che deve essere guadato per risalire poi su una carrozzabile fino alla frazione di Castagnola.

Si devono così costeggiare le prime case dell’abitato e nei pressi di una piccola piazzetta si svolta a destra proseguendo in discesa per 200 metri. Si devia poi a sinistra su uno sterrato, che incomincia a risalire sulla collina e in corrispondenza di un grande salice si svolta a sinistra e superato un ripido tratto si prosegue su una mulattiera. Si prosegue poi in leggera salita e si giunge in corrispondenza del Bric del Pusone per poi incominciare la discesa verso il paese di Fabbrica Curone su un sentiero di crinale tra roverelle, ornielli e pini neri. Al termine della discesa si incrocia la SP 111, dove bisogna svoltare a destra e dopo 300 mt. si trova l’incrocio con la SP 100 dove si svolta a sinistra verso Fabbrica Curone e dopo 400 mt. si giunge alla millenaria Pieve del paese, dove termina il percorso.

Scarica qui la mappa del sentiero 103 da Serra del Monte a Fabbrica Curone.