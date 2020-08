ITALIA – “Test e tamponi per chi rientra da Spagna, Croazia, Grecia e Malta”. Come ha riferito in serata il ministro degli Affari Regionali Francesco Boccia questa è la proposta del Governo alle Regioni, per fronteggiare l’aumento di contagi da coronavirus.

“Per il governo la sicurezza di ogni cittadino è la priorità assoluta” ha sottolineato l’esponente del Governo Conte “dobbiamo restare, sul piano sanitario, il Paese più sicuro al mondo nella lotta al Covid-19. Insieme al ministro Roberto Speranza abbiamo incontrato le Regioni e stasera sarà emanata un’ordinanza nazionale condivisa che prevede per chi rientra in Italia da Spagna, Grecia, Croazia e Malta o la certificazione di un test negativo fatto nelle ultime 72 ore o l’obbligo di tampone entro 48 ore dal rientro in Italia”.