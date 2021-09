Cosa fare in provincia di Alessandria. Gli eventi di sabato 11 settembre

PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Proloco in piazza a Valenza. In viale Oliva si potranno gustare le specialità preparate dalla Proloco di Valenza, di Giardinetto, Mirabello, Lu e San Salvatore Monferrato. Nei menù pasta e fagioli, agnolotti, battuta di fassona al tartufo nero, solo per citare alcuni dei piatti. Sabato e domenica le Proloco in piazza a Valenza vi aspettano a pranzo, dalle 11 e a cena, dalle 19. Non mancherà la musica. Questo sabato, dalle 22, con i Re-Beat.

Sabato 11 e domenica 12 settembre Golosaria torna tra i castelli del Monferrato. Novità dell’edizione 2021 è la nuova “Casa-Maison del Vino” a Casale Monferrato, che affianca la consolidata presenza al Castello della città monferrina dei produttori del Golosario, accanto alle cucine di strada e ai birrifici artigianali. Le sale, le corti e i giardini del Relais Hotel Candiani ospiteranno poi la nuova edizione di Barbera&Champagne, tra assaggi di bollicine italiane e francesi e il grande Rosso di queste terre, la Barbera, accompagnati da degustazioni e piatti della tradizione piemontese. Tutt’intorno a Casale si svolgerà, come di consuetudine, il festival che coinvolge una trentina di paesi, castelli, dimore storiche e relais di charme del Monferrato Alessandrino ed Astigiano (cliccate sulla notizia di RadioGold per il programma completo di Golosaria).

Nel palinsesto di eventi di Golosaria c’è anche Alessandria. La Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria aprirà le porte di Palatium Vetus, in piazza della Libertà, per permettere ai visitatori di ammirare la mostra dedicata a Carlo Carrà e molti capolavori della collezione d’arte della Fondazione. Per Golosaria il Comune di Alessandria aprirà invece le porte delle Sale d’Arte, in via Machiavelli, dove è in corso la mostra dedicata al pittore ritrattista ottocentesco Pietro Sassi, e il Marengo Museum.

Tra le mura della Cittadella di Alessandria questo sabato e anche domani, domenica 12 settembre, torna ALEcomics. Lungo il perimetro di Piazza d’Armi sarà possibile acquistare fumetti, giocattoli, oggetti da collezione unici e tavole originali. In programma anche conferenze e workshop a tema comics&games, la classica gara cosplay per gli amanti dei travestimenti e una gara canora sulle sigle dei cartoni animati. Ad animare le due giornate anche spettacoli teatrali e di danza a tema k-pop e j-pop e una nuova area dedicata ai giochi da tavolo. Tanti gli ospiti di ALEComics, che quest’anno porterà in Cittadella non solo disegnatori e sceneggiatori, ma anche doppiatori, youtuber e influencer. Protagonista del festival del fumetto sarà anche Carlo Valli, voce del personaggio Rex nella saga di Toy Story e dell’attore Robin Williams che questo sabato, alle 17, racconterà trucchi e svelerà il dietro le quinte del lavoro di doppiaggio. Il biglietto per partecipare ad ALEcomics costa 8 euro, 5 euro il ridotto dai 7 ai 12 anni. Previsto anche un abbonamento al costo di 13 euro per partecipare a entrambe le giornate del festival del fumetto di Alessandria.

A Novi Ligure questo sabato 11 settembre arriva Gue Pequeno. Il rapper, ex Club Dogo, sarà la guest star della prima edizione del Sunset Music Festival, che si terrà in piazzale Leoni Liguria, zona ex caserme. Il concerto di Guè Pequeno sarà anticipato dal live di Rico Mendossa. A scaldare il pubblico sarà anche la musica di Zoelle e del novese Yomi Wave. In programma anche un dj set con Francolino, Pirro, Rayuela, Teoty e Zanna. Showman della serata, Vincenzo De Marco. Apertura porte ore 19.30. All’interno dell’area è previsto un punto “food&beverage”. Biglietti da 30 a 50 euro.

Nell’anno delle celebrazioni dantesche, Archicultura ha deciso di dedicare a Dante Alighieri il XIII Concorso Internazionale di Poesia “Città di Acqui Terme”. Dante e le opere del poeta fiorentino sono il filo conduttore di molte delle iniziative organizzate in occasione della cerimonia di premiazione dei vincitori del concorso e del Festival Culturale legato al Premio, che animerà la città di Acqui Terme per tutto il fine settimana. Il ricco programma prevede presentazioni di libri, spettacoli teatrali e momenti musicali (cliccate nella notizia nella sezione Tempo Libero di RadioGold per tutti i dettagli).

A Castelnuovo Bormida torna “Live in trattore”, il festival musicale di fine estate organizzato dal Teatro del Rimbombo. Nel cortile della scuola di teatro, in Piazza Geo Pestarino, sul palco costituito dall’ormai iconico rimorchio collegato al trattore, dalle 20 si esibiranno Beppe Malizia E I Ritagli Acustici, Maicol Braun and The Good Old Boys, Clan Banlieue Agrifolk. Oltre al consueto “Albero Poetico”, a “Live in trattore” troverete espositori di arte e artigianato e stand gastronomici saldamente legati al territorio per origine e tradizione, in particolare sarà possibile gustare le tagliatelle al cinghiale della pro loco di Castelnuovo Bormida, i ravioli preparati da Raviolhouse, gli Hamburger di Panino Zeta, la Birra del Birrificio Luvertin e i cocktail del Bar del Teatro di Castelnuovo Bormida. Per partecipare al Live in Trattore, in osservanza delle norme di sicureza relative al covid-19, occorre prenotare al seguente link: sites.google.com/view/live-in-trattore/live-in-trattore.

Doppio concerto sabato 11 settembre al Monfra Jazz Fest 2021. A Palazzo Langosco, ex chiostro Santa Croce di Casale Monferrato, alle 20.30 è in programma una prima assoluta con i migliori giovani talenti jazz del panorama italiano: Riccardo Marchese Sextet con ospite Attilio Sepe vincitore del Premio Giovani Visionari. A seguire, dalle 22, Timelin3 acustic, musica d’autore suonata da quattro fuoriclasse del jazz italiano (Maxx Furian – Batteria, Alberto Bonacasa – piano, Marco Ricci – Contrabbasso, Mauro Negri – Sax tenore, clarinetto). Il biglietto costa 12 euro, ridotto 8 (Under 30 e soci Le Muse), Gratis Under 12. Green pass e mascherina obbligatori (prenotazioni su www.monjazzfest.it).

Questo sabato 11 settembre torna sul palco di Fubine la Compagnia Teatrale Fubinese. Nel giardino pensile di Palazzo Bricherasio, via Pavaranza, alle 17.30 la Compagnia metterà in scena lo spettacolo “Quarant’anni in un’ora”.

L’estate sulle vie del sale, la rassegna organizzata da I Corsari di Morbello, si chiude sabato 11 settembre con il concerto di Paolo E. Archetti Maestri e Chiara Giacobbe degli Yo Yo Mundi. A Villa Claudia, dalle 21, i due musicisti proporranno in chiave acustica alcune canzoni tratte dall’ultimo album “La rivoluzione del battito di ciglia” e una significativa scelta di brani della band. Un delicato spettacolo di canzoni e storie colorate, trasparenti e felici. Ingresso libero (per info e prenotazioni 3387125515 – 3384771678).

Sabato 11 settembre appuntamento con lo sport, il buon cibo e la musica a Giarole. Alle 19.30 si terrà la corsa campestre non competitiva “Memorial Tabucchi Cosimino“. A seguire, dalle 20, la cena con polenta protagonista e infine, dalle 21.30, serata musicale con la cover band dei Queen “Dream Rhapsody”. Green pass obbligatorio. Gradita la prenotazione al numero 333 9905638.

Sabato 11 settembre Spinetta Marengo è in festa. Dalle 16.30 al campo della Dehon inizierà il triangolare di calcio tra la squadra dei Giovani Francescani, dei commercianti e di giocatori di ieri e di oggi della Spinettese. Terminata la sfida, al Dopolavoro Solvay di Spinetta Marengo, musica e buon cibo. Si comincia alle 19 con la “musica in vinile” di Dj Stefano Pain e poi con la musica live di Laura & Andrea. Dalle 20 primo turno della cena, che prevede un gustoso menù preparato dalla Proloco con agnolotti, rabaton, salamini, patatine e dolce. Per partecipare alla cena è necessario prenotare con un messaggio WhatsApp al numero 392/8430317. Durante la serata è in programma anche la presentazione della squadra della Spinettese che rappresenterà la frazione alessandrina nel campionato di Prima Categoria. Il ricavato della serata sarà utilizzato dalla Spinettese per riportare ai fasti di un tempo il centro Sportivo Comunale Quartieruzzi.

Fino al 12 settembre il centro sportivo “Renzo Coda” di Lobbi sarà una piccola Monaco di Baviera con la seconda edizione dell’Oktoberfest Lobbi. Protagonista sarà la birra, da sorseggiare insieme a stinco di maiale e ad altri gustosi piatti. Addobbi e costumi a tema ricreeranno l’atmosfera del celebre festival di Monaco e non mancherà il famoso inno del festival originale, l'”Ein Prosit der Gemütlichkeit”. Da non perdere anche i concerti. Questo sabato 11 settembre serata dedicata a Vasco Rossi con Asilo Republic. Prenotazione Cena Obbligatoria 331 2678249 – 335 5230855.

Sabato 11 settembre il piazzale della Parrocchia Beata Vergine Assunta di Casalbagliano ospita l’evento “Ci vediamo a Casalbagliano”, promosso dall’associazione Attività e Commercio del Quartiere Cristo con la parrocchia, il Comitato di Casalbagliano e il patrocinio della Città di Alessandria. Dalle 19,30 si potrà cenare con prodotti pugliesi e non. Il menù prevede cartoccio di bombette, panino con salsiccia, panino con polpetta, salsiccia contadina, grigliata. Prenotazione obbligatoria ai numeri 366/1768123 oppure 331/3745109. Per i più piccoli non mancheranno il gonfiabile e lo zucchero filato. Alle 21 poi musica con Enrico Cremon e la “Notte Italiana”.

Sabato 11 settembre al Sut la cupola di Camagna Monferrato, in via dei Martiri, musica con i Nipoti dello zio (info e prenotazioni allo 0142 925112).

Fino a domenica 12 settembre la settima edizione di Hortus Conclusus, la manifestazione culturale indipendente nelle corti e nei giardini del centro storico di Novi Ligure, propone la commedia “Hotel Blanco” di e con Edoardo Ribatto e con Sarah Pesca, in scena nella Domus di vicolo Bianchi. questo sabato alle 18 e domenica 12 settembre alle 16. Lo spettacolo è aperto a soci e non soci. Per l’accesso è previsto un contributo associativo per sostenere l’attività dell’associazione pari a 20 euro per i non soci e di 15 euro per i soci.

A Tortona la delegazione tortonese del FAI organizza un incontro-convegno per celebrare i 700 anni dalla morte del sommo poeta Dante Alighieri, padre della lingua italiana. L’incontro si terrà dalle 18 nel Cortile dell’Annunziata e prevede interventi di autorevoli e qualificati docenti, tra cui Andrea Pellizzari – professore associato di Storia Romana presso l’Università degli Studi di Torino, Cristina Porro, Giacomo Pernigotti, Pietro Ruffini e Rita Ferrari docenti ed ex docenti del Liceo “G. Peano” di Tortona. Ingresso libero con prenotazione su: faiprenotazioni.fondoambiente.it. Obbligo green pass o tampone.

