PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Torna il maltempo in provincia di Alessandria. Per la giornata di domenica 3 ottobre Arpa Piemonte prevede un peggioramento delle condizioni meteo, con piogge che interesseranno il nostro territorio fino a lunedì. Per la pianura alessandrina e la zona dell’appennino è scattata quindi l’allerta gialla per possibili temporali, che potrebbero causare locali allagamenti e fenomeni di versante.

Di seguito il bollettino tratto dalla pagina Facebook della Protezione Civile della Provincia di Alessandria.