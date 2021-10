Maltempo: primi disagi nell’acquese: chiusi i guadi sull’Erro [LIVE]

AGGIORNAMENTO ORE 09.40 – Tre campeggiatori sono stati soccorsi a Melazzo dopo essere stati sorpresi dalla piena dell’Erro.

AGGIORNAMENTO ORE 08.33 – Si fa impetuoso l’Erro nell’acquese. Le immagini sono della Protezione civile della provincia di Alessandria dal ponte “dei Fogli” tra Acqui Terme e Ponzone. Attualmente tutti i guadi sul torrente Erro sono chiusi.



AGGIORNAMENTO ORE 08.25 – Abbondanti precipitazioni nell’acquese. “A breve, è prevista una piena dell’Erro, che la Protezione Civile sta monitorando lungo il suo corso fino all’arrivo nella Bormida – ha spiegato il sindaco di Acqui, Lorenzo Lucchini” (la foto di seguito ritrae l’Erro a Cartosio alle 8). Tuttavia le precipitazioni più abbondanti su Acqui sono previste per le 19 di stasera.



AGGIORNAMENTO ORE 08.01 – Segnalati allagamenti in tratti della A26, tra Masone e Ovada. Fenomeni marcati di acquaplaning anche sulla provinciale 456. A Cartosio guadi chiusi.

PROVINCIA DI ALESSSANDRIA ORE 7.30 – La situazione in provincia di Alessandria al momento è sotto controllo con pochi interventi solo per alcuni problemi dei cavi elettrici nel novese e a Castelferro. Rimane tuttavia alta l’attenzione per le condizioni meteo delle prossime ore. All’alba una violenta perturbazione ha cominciato a colpire il savonese con strascichi sull’Appennino al confine con l’acquese in particolare. Oggi, come comunicato da Arpa Piemonte, sono attesi temporali anche violenti sul Piemonte orientale e in particolare sulla zona appenninica dal pomeriggio per una perturbazione sconfinante dalla Liguria e tra verbano e biellese già dalla mattinata, ma in maniera più marcata dal pomeriggio, per la forte interazione con l’orografia locale. Questo lunedì intanto, sul Bric Breton, nelle ultime 3 ore (dato aggiornato alle 7), sono caduti 93 millimetri di pioggia.

Aggiornamenti in tempo reale su radiogold.it