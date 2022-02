Cirio arriva ad Alessandria: nuovo ospedale, logistica ponte sul Bormida. Il report dall’incontro

ALESSANDRIA – Prima l’incontro con il Sindaco, Gianfranco Cuttica di Revigliasco, e l’Amministrazione comunale, poi il sopralluogo all’hub vaccinale dell’ex Caserma Valfrè già visionata in passato quando era ospitato sotto una tensostruttura. Queste le tappe cruciali della visita del Governatore del Piemonte, Alberto Cirio, ad Alessandria. Ma il presidente piemontese proseguirà nel pomeriggio con altri incontri: alle 13.30 si recherà a Tortona per visitare Oxygen Labs, mentre alle 15 si sposterà a Gavi dove in Comune incontrerà il Sindaco e l’Amministrazione.

Diversi i temi toccati nel corso dell’incontro. Dalla logistica ai trasporti, dal nuovo ospedale al secondo ponte sul fiume Bormida. “Abbiamo sbloccato in questi anni alcune opere strategiche. Al Comune arriveranno oltre 11 milioni per la costruzione del ponte sul fiume Bormida, un’opera dal valore complessivo di 20 milioni“, ha spiegato Cirio. “Poi c’è il nuovo piano di edilizia sanitaria che permetterà a questa provincia di avere un ospedale nuovo, moderno ed efficiente” poi un altro tema importante è quello legato “alla viabilità e alla logistica dato che Alessandria è fulcro della linea Lisbona-Kiev che noi impropriamente chiamiamo Torino-Lione“.