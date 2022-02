Bollettino Coronavirus: in Piemonte 2.192 nuovi contagi e 12 decessi

PIEMONTE – Sono 2.192 i nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 in Piemonte, pari al 6,3% di 34.787 tamponi eseguiti, di cui 28.959 antigenici. Con i dati comunicati questo giovedì 24 febbraio 2022 il totale dei casi positivi nella nostra regione diventa 975.868 da inizio pandemia.

In provincia di Alessandria oggi si registrano 256 nuovi contagi che portano il totale dei casi a 80.355 da inizio pandemia. Nelle altre province piemontesi i casi sono complessivamente 44.794 Asti, 37.867 Biella, 130.897 Cuneo, 73.994 Novara, 518.651 Torino, 34.651 Vercelli, 34.801 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 4.785 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 15.073 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

Nella nostra regione sono 12, uno di oggi, i decessi di persone con diagnosi di Covid-19 comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte (si ricorda che il dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni precedenti). Il totale diventa quindi 13.005 deceduti in Piemonte risultati positivi al virus da inizio pandemia. In provincia di Alessandria si registra un nuovo decesso, che porta il totale a 1.740 deceduti da inizio pandemia. Nelle altre province piemontesi i decessi sono complessivamente 779 Asti, 496 Biella, 1.589 Cuneo, 1.046 Novara, 6.200 Torino, 600 Vercelli, 421 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 134 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

Per quanto riguarda la situazione negli ospedali piemontesi i ricoverati in terapia intensiva sono 43 (-4 rispetto a ieri) mentre i pazienti covid in altri reparti sono 1.072 (-46 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 47.939. I tamponi diagnostici finora processati sono 15.515021(+34.787 rispetto a ieri).

In Piemonte i pazienti guariti diventano complessivamente 913.809(+ 3.057 rispetto a ieri), così suddivisi su base provinciale: 75.279 Alessandria (+300), 42.412 Asti, 35.732 Biella, 123.934 Cuneo, 70.896 Novara, 488.356 Torino, 32.458 Vercelli, 32.699 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 3.617 extraregione e 8.426 in fase di definizione.