Da lunedì 29 agosto torna l’apertura pomeridiana nell’ufficio postale di Casale

CASALE MONFERRATO – A partire da lunedì 29 agosto, tornerà l’apertura pomeridiana dell’ufficio postale di Casale Monferrato. L’orario dell’ufficio sarà quindi dal lunedì al venerdì, dalle 8.20 alle 19.05 e il sabato fino alle 12.35. Dopo la pausa estiva che ha interessato anche quest’anno un numero limitato di giorni con riduzione oraria, gli Uffici Postali saranno a disposizione fino alle 19.05 per tutte le operazioni di spedizione lettere e pacchi, pagamenti, consulenza e investimento.

Per facilitare l’accesso negli Uffici, Poste ricorda che è possibile prenotare il proprio turno tramite l’App Ufficio Postale. È sufficiente scaricare gratuitamente l’applicazione sul proprio smartphone, tablet o pc, selezionare l’operazione richiesta, il giorno e l’orario preferito per svolgere l’operazione. All’interno dell’ufficio, un’apposita segnaletica indicherà il punto di attesa per accedere al primo sportello disponibile.