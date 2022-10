Droni in Cittadella per raccogliere dati per gli interventi di restauro. Fortezza chiusa dal 18 al 21 ottobre

ALESSANDRIA – Da martedì 18 a venerdì 21 ottobre la Cittadella di Alessandria sarà chiusa al pubblico per permettere una serie di rilievi propedeutici ai prossimi interventi di salvaguardia del complesso.

Come spiegato da Palazzo Rosso, durante le giornate di chiusura alcuni droni sorvoleranno i tetti, la cinta muraria e le aree esterne della fortezza per raccogliere altri dati e informazioni utili all’avvio dei cantieri che, nei prossimi mesi, interesseranno il restauro delle coperture e la messa in sicurezza dei fabbricati, la messa in sicurezza delle aree esterne, la realizzazione delle reti tecnologiche esterne, nonché il recupero del Quartiere Sant’Antonio, dell’Armeria e la riqualificazione dei fabbricati di accesso e supporto.

L’attività di rilevamento con i droni, prevista durante i giorni di chiusura della Cittadella, sarà effettuata dalla ditta Tecno In sulla base di piani di volo autorizzati di recente da ENAC, l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile che presiede l’utilizzo anche di questo tipo di velivoli.

Realizzate con fondi di Programmazione dei Lavori Pubblici, con riferimento al Decreto Ministeriale 21 dicembre 2020, queste attività andranno ad integrare i dati ottenuti con rilievi topografici e fotogrammetrici già svolti dal raggruppamento temporaneo di professionisti incaricato della progettazione per la conservazione e valorizzazione della Cittadella, finanziati dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020, e già confluiti nel progetto di fattibilità tecnica ed economica consegnato al Ministero nello scorso mese di settembre.

“Questa fase di approfondimento dello stato di conservazione dei fabbricati e delle aree ricomprese tra le linee di fortificazione – hanno aggiunto dal Comune di Alessandria – costituisce premessa necessaria per orientare, nel quadro complesso dell’area secondo un corretto ordine di priorità e urgenza, gli interventi in programma e che saranno attuati, anche contemporaneamente, in distinti cinque lotti di intervento.

Si tratta di un complesso percorso progettuale, supportato da professionalità di comprovata esperienza, che persegue un obiettivo condiviso dalla Città di Alessandria e dal Segretariato Regionale del Piemonte unitamente alla Soprintendenza per le Province di Alessandria, Asti e Cuneo ovvero quello di restituire gradualmente la Cittadella alla comunità alessandrina aprendola nel contempo a nuovi utenti e visitatori, consentendone così un utilizzo non più limitato dalle necessarie misure restrittive adottate in questi anni a tutela della pubblica incolumità”.