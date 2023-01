Omicidio Campagnola in Brasile, l’avvocato Falleti chiede giustizia

CASALE MONFERRATO – “Vogliamo giustizia rapida“. Lo ha detto Claudio Falleti, avvocato alessandrino incaricato di seguire l’assurdo e brutale omicidio di Fabio Campagnola, l’imprenditore casalese freddato con due colpi di pistola davanti al suo bar in Brasile. L’uomo sarebbe stato ucciso dopo un litigio sulla collocazione di un banchetto di dolci della moglie dell’assassino. Le immagini dell’omicidio ritraggono l’autore del crimine mentre insegue Campagnola con in mano l’arma poi usata due volte contro la vittima.

Falleti si è già mosso con la Farnesina e l’ambasciata italiana in Brasile per ricevere notizie e ha esortato le autorità locali ad attivarsi velocemente per far arrestare l’assassino. La moglie dell’uomo, che avrebbe incitato il marito, è stata arrestata mentre l’omicida risulta tuttora latitante.