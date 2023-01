ALESSANDRIA – È ormai solo una questione di giorni per la riapertura della piscina della Scuola di Polizia di Alessandria. I poliziotti saranno i primi a tuffarsi in vasca. Il 1° febbraio, infatti, riprenderanno le attività per gli appartenenti alla Polizia. Non dovrebbe poi passare molto per la riapertura ai cittadini. Anche gli alessandrini, infatti, potranno presto tornare a nuotare nella struttura sportiva della “Cardile”, ora gestita dalle Fiamme Oro, il gruppo sportivo della Polizia di Stato.