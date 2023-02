I 100 migliori parrucchieri d’Italia secondo Tv Sorrisi e Canzoni: 5 sono alessandrini

PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Sono ben cinque i top Hair Stylist della provincia di Alessandria che figurano nei 100 migliori parrucchieri italiani secondo la rivista Tv Sorrisi e canzoni. Il giornale ha realizzato la “Guida dei migliori parrucchieri d’Italia” che annovera anche artigiani dell’Alessandrino.

I cinque saloni del territorio sono “Nemesi Tricomeccanica” in spalto Gamondio 15 ad Alessandria, “Beppe e Chiara Ricagno” in via Trucco34 ad Acqui Terme. Sempre ad Acqui Terme figura anche “Chicca acconciature” mentre a Tortona sono stati selezionati i parrucchieri “Absolut” e “Love is in the air”. In Piemonte sono in tutto 23 gli Hair Stylists eccellenti ed è la regione con il maggior numero di top parrucchieri dietro solo alla Lombardia.