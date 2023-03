Progetto Carla Nespolo: oltre 18 mila euro in premi e borse di studio in memoria dell’ex presidente Anpi

PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Ammonta a oltre 18 mila euro il valore totale di premi per lauree triennali e magistrali, oltre a borse di studio post laurea e post dottorato nell’ambito del Progetto Carla Nespolo, dedicato alla parlamentare alessandrina e prima presidente donna dell’Anpi, mancata nel 2020. L’iniziativa è stata promossa dall’Isral insieme all’Università del Piemonte Orientale – in particolare il Dipartimento DIGSPES – all’Anpi provinciale di Alessandria, a Cgil, Cisl e Uil della provincia di Alessandria, alla Flc Piemonte, alla Fondazione Luigi Longo, all’Associazione Memoria della Benedicta e si è avvalsa del contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e del patrocinio della Provincia di Alessandria, del Comune di Alessandria, del Senato della Repubblica e della Presidenza Nazionale dell’Anpi.

Questo progetto, di durata biennale, ha premiato lavori scientifici e promosso ricerche su alcuni temi che hanno contraddistinto la vita pubblica di Carla Nespolo: la storia dei partiti e dei movimenti operai e della cultura e dei valori dell’antifascismo e della Costituzione repubblicana, la parità di genere e la condizione femminile nel mondo del lavoro in epoca contemporanea e le questioni ambientali e le politiche di programmazione territoriale. Il Progetto Carla Nespolo coinvolgerà, nel suo secondo anno, anche gli istituti superiori. Al termine del primo anno del Progetto Carla Nespolo sono stati svelati i vincitori:

Premi per le tesi migliori:

– per percorsi di laurea triennali:

Fabrizio Gambolati, Populismo e neopopulismo. Cosa sono e come influiscono sulla politica italiana

Camilla Sofia Biroli, Globalizzazione ed ecologia in un mondo finito. Pensare globalmente, agire localmente

– per percorsi di laurea magistrali:

Francesco Tomaso Scaiola, Democrazia diretta municipale e teoria anarchica riformista. Riflessione sul bilancio partecipativo

Michela Rosselli, The Economics of Urban Air Pollution: an Empirical Evaluation of Environmental Policy Tools

– Borse di ricerca:

1) borsa post-doc (ambito: La storia dei partiti e dei movimenti operai e della cultura e dei valori dell’antifascismo e della Costituzione Repubblicana)

Titolo del progetto di ricerca: “Noi giudichiamo dal passato e non dall’avvenire”. Emilio Lussu: antifascismo, federalismo e socialismo liberale nei discorsi parlamentari

Borsista: dott. Andrea Serra (tutor: G. Barberis)

2) borsa post-laurea (ambito: La storia dei partiti e dei movimenti operai e della cultura e dei valori dell’antifascismo e della Costituzione Repubblicana)

Titolo: L’Assemblea costituente italiana: analisi storico-politica dei dibattiti che portarono alla stesura della Costituzione

Borsista: dott. Alberto Drera (tutor: S. Quirico)

3) borsa post-laurea (ambito: la parità di genere e la condizione femminile nel mondo del lavoro in epoca contemporanea)

Titolo: Intelligenza artificiale e nuove sfide giuridiche per la parità di genere

Borsista: Dott.ssa Francesca Bucci (tutor: S. Quattrocolo)

Tutti i borsisti hanno già concluso la propria ricerca e sono pronti a presentarne i risultati agli enti promotori e alla cittadinanza, magari in alcuni incontri sia nella sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria che al Laboratorio Carla Nespolo, in via Faà di Bruno 39.