Valenza piange Mario Mamprin, orafo e volontario Avis. Il cordoglio del sindaco: “Lascia un vuoto immenso”

VALENZA – Una domenica mattina di lutto in tutta Valenza. La città dell’oro si è svegliata con la triste notizia dell’improvvisa scomparsa di Mario Mamprin. Aveva 57 anni. Titolare di una azienda orafa, Mamprin era molto conosciuto in città per il suo encomiabile impegno come volontario dell’Avis, l’associazione presieduta dalla sorella Luciana.

“Una grave perdita, lascerà un vuoto immenso” ha scritto sui social il sindaco Maurizio Oddone, anche lui volontario Avis e amico di Mamprin. “Era una delle colonne portanti dell’associazione, sempre pronto a organizzare iniziative. A nome di tutti i valenzani mi stringo alla sua famiglia con cordoglio” ha detto il primo cittadino.