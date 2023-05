Cosa fare in provincia di Alessandria. Gli eventi di domenica 7 maggio

PROVINCIA DI ALESSANDRIA – In tutta la provincia di Alessandria e Asti continua il fine settimana all’insegna della gusto con gli eventi di Golosaria tra i Castelli del Monferrato. Nella 17esima edizione sono ben 41 i comuni coinvolti con eventi e degustazioni. Il fulcro dell’evento è previsto al Castello di Casale Monferrato, dove si raduneranno cinquanta produttori de “Il Golosario” e si potranno gustare specialità di street food e birre artigianali. Anche a Vignale Villa Morneto ospiterà la kermesse Barbera&Champagne, così come il Castello di Uviglie, a Rosignano Monferrato, sarà palcoscenico di un ricco appuntamento. Trovate maggiori informazioni nel nostro articolo dedicato e il calendario completo sul sito della manifestazione.

Ad Alessandria questa domenica 7 maggio in piazza Campora andrà in scena “Un quartiere in fiore”. L’evento, che avrebbe dovuto svolgersi il 1°maggio ma è stato posticipato a causa del maltempo, inizierà alle 8 e vedrà la presenza di vivaisti e hobbisti. Non mancheranno le opportunità culinarie e la presenza di auto e moto d’epoca. Nel pomeriggio via alla musica dell’orchestra Enrico Cremon Notte Italiana.

In piazza Garibaldi e piazza Marconi ad Alessandria torna invece il consueto appuntamento con “Officina delle memorie”, il mercato dell’antiquariato dove potete trovare oggettistica, collezionismo, mobili d’epoca, antiquariato e stampe.

Ad Alessandria, nella chiesa di Santa Maria del Carmine, domenica alle 18.30 si terrà “Il vento tra le corde!”, un concerto del Duo MaRi sulle musiche di Carulli, Giuliani e Ibert.

Sempre ad Alessandria, domenica 7 maggio il gruppo di lavoro di Italia Nostra Alessandria organizza il secondo appuntamento di visite al Cimitero Monumentale cittadino. L’appuntamento è alle 15 all’ingresso principale del museo. La visita di questa settimana si concentrerà sull’itinerario Straneo. La partecipazione è gratuita.

Di nuovo ad Alessandria, questa domenica, nel cortile del Perlanera, dalle 10 alle 18 i contadini, gli artigiani e gli autoproduttori porteranno i loro prodotti di agricoltura consapevole. Troverete saponi, erbe, ortaggi, ceramiche, formaggi, riso, confetture e molto altro.

Ancora ad Alessandria, questa domenica si può assistere a “In cammino”, spettacolo itinerante nei cortili di Borgo Rovereto, a cura della compagnia teatrale Gli Illegali accompagnata dalla formazione corale The Joy Gospel Singers. L’appuntamento è in Piazza Santa Maria di Castello alle 15.45. Si richiede prenotazione online o telefonica. Per info clicca sul sito www.illegali.it.

Ad Alessandria inaugura oggi alle 18 “Librinfesta”, il festival della letteratura per ragazze e ragazzi: l’appuntamento è all’Auditorium del Conservatorio di Musica “A. Vivaldi” in via Parma con “Uni-Versi in Musica”. Ci sarà il coro delle Voci Bianche del Conservatorio di Alessandria, diretto dal M° Roberto Berzero, con la partecipazione dell’autore Bruno Tognolini.

A Casale Monferrato, in occasione di Golosaria, anche questa domenica continua l’edizione speciale di Casale Città Aperta. Dalle 10 alle 19.30 si potrà visitare il Castello di Casale, fulcro della manifestazione, ma non solo. Saranno inoltre aperti al pubblico la Chiesa di Santa Caterina, il Teatro Municipale, la Torre Civica e la Cattedrale di Sant’Evasio. Alle 15.30 sarà possibile partecipare a una passeggiata della durata di un’ora per scoprire i principali monumenti cittadini (il ritrovo è al chiosco di piazza Castello), Aperti anche il Museo Civico e Gipsoteca Bistolfi, la sinagoga e i musei ebraici e il percorso museale del Duomo. Per maggiori info e dettagli si può cliccare sul sito www.comune.casale-monferrato.al.it/cca.

Ancora a Casale, proseguono anche oggi i Munfrà Game Days, due giorni dedicati ai board games al Palafiere Riccardo Coppo. Anche oggi ci saranno tornei dei principali wargame, demo di gioco, GdR, giochi da tavolo, workshop e molto altro. Per maggiori informazioni e dettagli sul programma visitate il sito dell’evento.

Sempre Casale Monferrato, questa domenica 7 maggio, sul Lungo Po Gramsci, gli “Amici del Po” propongono una giornata a contatto con la natura con la possibilità di scoprire scorci suggestivi del Grande Fiume. Dalle 10 alle 18 circa saranno a disposizione per brevi escursioni a bordo dei barcè motorizzati. Per partecipare non è necessaria la prenotazione.

Ancora a Casale, domenica alle 17.30, al Complesso Ebraico di Vicolo Salomone Olper, andrà in scena “In vino very tanz – Quando il vino incontra la musica ebraica”: un concerto di canti e testi tradizionali ebraici con i musicisti del Progetto DAVKA di Maurizio Di Veroli. L’ingresso è libero.

Domenica 7 maggio a Piovera torna il festival Echos con lo Smetana Trio di Praga, uno dei trii classici d’Europa, che sarà protagonista di una passeggiata musicale che toccherà tre location del Castello di Piovera e che inizierà alle 16 con un format originale che si intitola “1+1+1=Trio Smetana!”.

A Tortona, in occasione della Festa di Santa Croce, domenica 7 maggio alle 10.30, alle 12.30, alle 15 e alle 19, piazza Duomo sarà teatro di “Mettiamo alla prova… l’educazione stradale in piazza”, iniziativa dedicata ai bambini dai 6 agli 11 anni che potranno “guidare” moto ed auto elettriche nel percorso appositamente creato per imparare a conoscere segnali e regole stradali. Piazza Duomo ospiterà anche l’esposizione di attrezzature agricole mentre i concessionari di auto saranno in via Emilia con una gamma di vetture di tutte le marche. Alle 17 inoltre verrà inaugurata, presso il Ridotto del Teatro Civico, “Liquid”, mostra personale del giovane artista tortonese Edoardo Gagliotti, visitabile fino al 28 maggio.

A Novi Ligure, al Museo dei Campionissimi, alle 17, si potrà assistere al secondo appuntamento di “Novedades y recuerdos”, un concerto nel quale la danza, dal tango ai balli latino-americani, si intreccia alla musica del Novecento e contemporanea.

Sempre a Novi Ligure, si può visitare “Riverberi di Luce”, la mostra del pittore Roberto Bonafè. Le opere che saranno esposte fanno parte di un nuovo ciclo di ricerca, con dipinti del 2023. La mostra sarà aperta dalle ore 16 alle ore 19,.0, con ingresso libero.

A Ponzano Monferrato, in occasione di Golosaria continua “Bon Vivre in Giardino”. La giornata inizierà alle 9 con la “Camminata di primavera”. Alle 10 ci sarà invece il tour “Bon Vivre” in ebike e cominceranno anche le visite guidate ai borghi antichi e ai giardini di VillA Il Cedro. Alle 10.30 e alle 16 ci sarà la visita guidata allo Zoo Artistico di Salabue presso l’atelier di Giancarlo Bonaventi. Alle 13 si pranzerà con la ProLoco e alle 16 ci sarà la consegna De.Co, ai tartufi di Ponzano, un dolce tipico con le mandorle affogate nel cioccolato.

Per l’occasione, sempre a Ponzano, arriva il terzo appuntamento di Books&Blues. Nella cornice del giardino storico di Villa Il Cedro, alle 17 Paolo Bonfanti , direttore artistico della rassegna, incontra e dialoga con il maestro Beppe Gambetta autore del libro “Dichiarazioni d’ amore”: storie d’incontri inaspettati , passioni, musiche e cibi conviviali per tornare a stare bene insieme.

A Fubine c’è la Fiera dell’Asparago, giunta alla 48esima edizione. Per tutto il giorno troverete esposizione e vendita di asparagi, banchi di artigianato ed enogastronomia e gonfiabili per i più piccoli. Nei campi Cerrina si potrà pranzare con menù a base di asparagi. Nel pomeriggio non mancheranno visite guidate con servizio navetta/trenino all’Infernot e al campanile.

A Cella Monte tornano gli appuntamenti di Monferrato Classic Festival. Nella chiesetta di Sant’Antonio, alle 17.30, si esibiranno Priyanka Ravanelli al violino e Monica Maranelli al pianoforte.

Ad Arquata Scrivia, al Teatro della Juta, alle ore 18.30 andrà in scena SONJA, uno spettacolo di teatrodanza liberamente ispirato alla figura omonima dall’opera Zio Vanja di Anton Cechov. La produzione è a cura della Compagnia Tardito/Rendina, di e con Federica Tardito, accompagnamento alla creazione Aldo Rendina. Il biglietto costa 5 euro, per prenotazioni scrivere al 345/0604219 oppure a teatrodellajuta@gmail.com.

A Vignale Monferrato, in occasione di Golosaria, la giornata sarà ricca di appuntamenti che animeranno il borgo. Dalle 10 si potrà visitare la mostra fotografica sul Tamburello a Muro “Emozione Tambas, Dalle 11 si potrà pranzare con Marco Il Vetusto mentre alle 12 in piazza del popolo ci sarà la premiazione “Amici del Grignolino”. Nel pomeriggio alle 15 ci sarà una passeggiata nel Borgo alla scoperta dei tesori del Centro Storico mentre alle 16 via ai giochi di una volta a cura degli animatori dell’oratorio. Gli appuntamenti continuano fino alle 18 con tornei sportivi e degustazioni. Dalle 15.30 si può visitare anche la mostra fotografica “I cieli del Monferrato e il Monferrato dal cielo”.

Villa Morneto, a Vignale Monferrato, ospiterà invece “Barbera&Champagne”, evento nell’ambito di Golosaria che mette a confronto gli Champagne dei piccoli vignerons d’Oltralpe con le espressioni spumantiere più interessanti del panorama italiano, oltre al doveroso omaggio al rosso di questa terra, la Barbera (e agli altri vini del Monferrato, protagonisti in una serie di wine tasting). Oggi l’evento avrà luogo dalle 11 alle 21 (ultimo ingresso ore 20). L’ingresso è libero, l’acquisto della tasca con il calice costa 15 euro con possibilità di degustare tutti i vini presenti.

A Bosco Marengo continua ancora oggi la festa patronale di Bosco Marengo. La giornata inizierà alle 10 con l’esibizione per le vie del paese della banda musicale di Pozzolo Formigaro. Alle 10.30 ci sarà la benedizione solenne delle moto e la tradizionale processione con la statua del santo. Alle 19.30 si cena in piazza Boggiani con menù a cura della Pro Loco, mentre alle 20.30 ci sarà il quiz show “Il Cervellone”.

A Conzano tornano gli appuntamenti di “Camminare il Monferrato”, la rassegna di passeggiate dei comuni monferrini. L’itinerario partirà da Piazza Australia, titolazione che ricorda l’emigrazione dei Conzanesi verso quelle terre lontane, avvenuto tra fine Ottocento e inizio Novecento. Per questo sono numerosi i turisti di origine conzanese che durante l’anno tornano in Monferrato. La partenza della camminata è previsto per le 10 (ritrovo alle 9.45). Si seguirà l’itinerario 735, “I colli ondulati di Conzano” con qualche piccola variante per raggiungere le cascine che appartennero a Conzanesi che emigrarono verso l’Australia. I partecipanti saranno accompagnati dalla guida professionale Anna Maria Bruno. Il percorso dura 2 ore e 30. Per info è possibile chiamare il 335 5733195.

A Gavi inaugura oggi alle 14.30 la mostra “Metafisica del bianco e nero”. La mostra è una collettiva di artisti / fotografi che presentano ognuno un progetto diverso nel proprio stile sulla fotografia in bianco e nero. Alle 15.30 si terrà la visita guidata della mostra e alle 16.30 si terrà un piccolo buffet prima della musica e delle performance artistiche che inizieranno alle 17. Per prenotazioni arteandcuisine@gmail.com oppure via whatsapp al 349 6078972.

A Treville si può trascorrere una domenica nell’orto. Alle 15.30 si partirà da piazza Devasini per scoprire l’orto biologico. Dopo una passeggiata la comitiva di grandi e piccini raggiungerà l’orto di Carla e Piero Ighina in regione Cascinotti dove i bambini saranno coinvolti nelle operazioni di semina e trapianto. La partecipazione è libera, i bambini devono essere accompagnati da un genitore.

A Camagna Monferrato, domenica 7 maggio continuano gli eventi di Sut La Cupola, Camagna Classic Festival 2023. La giornata inizierà alle 11 con il mercatino di Camagna e proseguirà con numerosi appuntamenti durante tutta la giornata. Nel pomeriggio da non perdere, alle 14.30, la caccia al tesoro con visita esperienziale del Borgo e gli spettacoli di tango in piazza Lenti alle 18. Per il programma completo visitate il sito www.sutlacupola.com.

A Terruggia, domenica inaugura alle 17 la mostra Le orchidee selvatiche nelle Aree protette del Po piemontese”, che espone una ventina di tavole botaniche disegnate dall’illustratore naturalista, Lorenzo Dotti, corredate da informazioni sulla biologia della specie. Oggi la mostra è aperta fino alle 18.30. Si può visitare fino al 13 maggio nella Sala Polifunzionale.

A Silvano D’Orba questa domenica c’è il 18esimo raduno di San Pancrazio dedicato alle auto e alle moto storiche. Dalle 8 alle 12 in via Roma ci si potrà iscrivere e visitare la mostra storica dei mezzi di trasporto. Alle 12.30 partirà il tour attraverso i luoghi tipici e antichi centri storici del territorio. Alle 13 a Castelletto D’Orba ci sarà un aperitivo offerto dalla Polisportiva Comunale Castellettese e alle 13:45 il pranzo presso la Villa Bottaro & Campora in Silvano seguito dalle premiazioni. Il ricavato sarà devoluto in beneficienza a favore dell’infanzia.

A Rivarone questa domenica arriva la Cicloturistica delle Ciliegie – Trofeo Microgold, la prova unica del campionato provinciale Asti-Alessandria. Ci si affronterà su due percorsi di lunghezza differente. La manifestazione è aperta ai tesserati ACSI, FCI ed enti convenzionati. Il ritrovo è alle 7.15 in via Contrada Grande a Rivarone, la partenza alla francese dalle 8 alle 9. L’iscrizione costa 10 euro e comprende pacco gara e pasta party.

A Piovera, nel Castello si può visitare la mostra d’arte contemporanea “No, negare il negativo”, a cura di Niccolò Calvi di Bergolo, Giuseppe Castelli e Maria grazia Dapuzzo. La mostra è aperta al pubblico ogni fine settimana di maggio e giugno (dalle 15.30 alle 19.00) nei giorni di apertura del castello.

Se state cercando invece suggerimenti su cosa fare in provincia di Alessandria sabato 6 maggio trovate tantissime proposte di eventi e manifestazioni nel nostro articolo.

In copertina foto di Zan su Unsplash