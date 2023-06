“Senza persiane da 2 anni” negli alloggi popolari in via Parnisetti. L’amministratore: “Lavori entro fine mese”

ALESSANDRIA – Da due anni otto alloggi di un condominio di Alessandria non hanno le persiane, rimosse per consentire i lavori di riqualificazione della facciata e ancora non riposizionate. Lo ha sottolineato a Radio Gold un ascoltatore, rispetto a uno stabile in via Parnisetti 33.

Si tratta di una struttura di edilizia popolare, composta da otto appartamenti, la cui gestione è stata affidata dall’Agenzia Territoriale per la Casa a un amministratore privato. “Non è uno stabile gestito direttamente da noi” ha spiegato a Radio Gold il presidente dell’Atc Piemonte Sud Paolo Caviglia “in questo caso noi come agenzia siamo le prime vittime. Da tempo ho sollecitato l’amministratore che mi ha assicurato lo sblocco dei lavori entro questo mese di giugno. Da quanto ci hanno riferito i ritardi si sarebbero accumulati a causa della difficile congiuntura economica, della mancanza di liquidità per pagare le forniture, visto l’innalzamento dei prezzi. Continueremo, come abbiamo sempre fatto, a farci carico delle rimostranze degli inquilini, sollecitando un intervento rapido”.