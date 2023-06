VALENZA – Questa domenica pomeriggio il maltempo ha colpito anche la città di Valenza anche se, per fortuna, provocando meno disagi o criticità. In particolare sono state segnalati allagamenti nel parcheggio della Coop e in via Camurati. In entrambe le situazioni sono intervenuti i Volontari della Protezione Civile, ringraziati dal primo cittadino Maurizio Oddone.

Foto tratta dalla pagina Facebook dei volontari della Protezione Civile di Valenza