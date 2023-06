Gara ciclistica tra Valenza e Pavia: le chiusure previste

VALENZA – Domani, martedì 13 giugno 2023, Valenza vedrà il passaggio della gara ciclistica internazionale a tappe “Giro Next Gen–Giro d’Italia Under 23” che interesserà la rete viaria al limite territoriale. In particolare la carovana ciclistica osserverà il seguente percorso: arrivo della corsa da Giarole (SP60) immissione sulla SP55 in direzione della SS494 e prosecuzione in direzione Torre Beretti (PV).

Come comunicato dalla Polizia Locale di Valenza, per consentire il passaggio in sicurezza, il 13 giugno 2023, dalle 13:15 alle 15 circa, e comunque sino al termine del transito della carovana ciclistica, è prevista la chiusura totale dell’intersezione tra la SS494 e la SP55 e di conseguenza il transito sulla SS494 (Vigevanese) da e per Pavia, sulla SP 55 (Casale Monferrato – Valenza) da e per Casale Monferrato nonché delle strade ed accessi laterali che si immettono sul percorso di gara.

Per questo blocco del traffico, disposto fino al passaggio dell’automezzo di “Fine gara ciclistica”, sarà impossibile dirigersi sia in direzione di Pavia che di Casale Monferrato. Il consiglio quindi è di prendere l’autostrada come alternativa al tratto di strada interessato dalla gara. La competizione interesserà la rete viaria della provincia di Alessandria nei Comuni di Masio, Felizzano, Solero, Quargnento, Lu e Cuccaro Monferrato, Mirabello Monferrato, Giarole, Pomaro Monferrato e Valenza, e la rete viaria della provincia di Pavia nei Comuni di Torre Berretti e Castellaro, Mede, Lomello, Ottobiano, Tromello, Gambolò e Vigevano. L’invito quindi è di a tenere in considerazione tale disagio per programmare i propri spostamenti verso le citate località.