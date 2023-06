Non solo Provenza: i luoghi piemontesi e alessandrini dove trovare la lavanda

PIEMONTE – Si sta avvicinando il periodo della fioritura della lavanda, uno degli spettacoli della natura più avvolgenti e meravigliosi dell’estate. Il colore viola di questo fiore e il profumo prorompente sono un’esperienza indimenticabile che può essere vissuto anche in Piemonte, dove è possibile trovare molti campi in cui scattare foto o semplicemente passare qualche ora.

Non solo in Francia quindi esistono enormi distese dei fiori indaco ma anche borghi diventati un punto di riferimento per molti turisti. In Piemonte uno dei luoghi più celebri è quello di Sale San Giovanni, un piccolo paese che ha dovuto lottare con una terra ostile, scoscesa, arida e priva di sostanze organiche. Queste condizioni non hanno permesso le colture tradizionali, tipiche della langa, ma questo potenziale problema ha permesso ad alcuni agricoltori di trarne un beneficio. Come spiega il sindaco Costantino Germone tutto è partito “30 anni fa quando, lcuni ragazzi, decisero di non abbandonare il territorio pur mantenendo la vocazione agricola. Dopo un po’ di esperienze per trovare coltivazioni che permettessero di vivere scelsero le piante officinali che divennero un ottimo compromesso“. Queste piante infatti “si adattavano bene ai terreni e davano un buon reddito“. L’ulteriore passo avanti è stato quello della coltivaizone “con metodo biologico e biodinamico e oggi quattro-cinque aziende agricole hanno recuperato terreni che prima erano stati abbandonati“. A Sale San Giovanni quindi, oggi, da maggio ad agosto “circa 60mila persone vengono per visitare i campi di lavanda dove si possono acquistare i vari prodotti, assaggiare paitti tipici, sperimentare dolci alla lavanda“.

Il culmine della fioritura è a San giovanni, il 24 giugno e durante quel weekend si tiene la tradizionale fiera “Non solo erbe“.

Senza andare troppo lontano anche in provincia di Alessandria esistono diversi luoghi dove poter vedere distese di viola, accentuate dalle morbide curve dipinte dalle colline. I terreni si trovano a Castelletto d’Erro, a Lu-Cuccaro, Viguzzolo, San Salvatore, Valle San Bartolomeo. Trovate l’elenco dei luoghi alessandrini nel nostro articolo sui 10 borghi migliori dove trovare la lavanda.

La provincia di Alessandria ha però la fortuna di essere collocata geograficamente anche al confine con la Lombardia e anche qui troverete decine di campi meravigliosi. In questo caso i campi di lavanda si trovano nell’Oltrepò pavese: a Borgoratto Mormorolo, a Varzi, Salice Terme, Fortunago e Casteggio.