PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Una notizia che ha di sicuro spiazzato i politici della nostra provincia. Nella dichiarazione di stato di emergenza legata agli eventi alluvionali che hanno coinvolto il Piemonte negli scorsi 2 e 3 ottobre, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, non è stata infatti inserita alcuna area del nostro territorio. La provincia di Alessandria non era stata, per fortuna, particolarmente coinvolta ma con una eccezione: nel Comune di Casale, infatti, sono stati ordinati e già ultimati i lavori di somma urgenza per il ripristino della strada che collega la frazione di Terranova a Candia Lomellina, una importante via di comunicazione con la Lombardia.

“Mi sono subito informato con l’assessore regionale alla Protezione Civile Marco Gabusi” ha sottolineato Federico Riboldi, sindaco di Casale e delegato ai Lavori Pubblici della Provincia di Alessandria “mi ha assicurato che i fondi che riguarderanno il nostro territorio saranno erogati in una seconda fase”.