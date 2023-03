Nuovo ospedale, Ravetti (Pd): “Alessandria ha perso tempo, sconfitta l’impostazione iniziale di Cirio e Icardi”

ALESSANDRIA – Il luogo sul quale sorgerà il nuovo ospedale di Alessandria è stato svelato e non si sono fatte attendere le reazioni della politica. Duro l’attacco del consigliere regionale Pd Domenico Ravetti alla giunta Cirio: “Come abbiamo detto, scritto e ribadito in tutte le occasioni, l’impostazione iniziale della destra alessandrina e regionale non avrebbe permesso ad Alessandria la candidatura per ottenere il finanziamento Inail utile alla realizzazione del nuovo ospedale. Non ci sbagliavamo a chiedere un’analisi comparativa per individuare il terreno più adatto proprio perché da subito non ci convinceva l’area di piazza d’Armi” ha sottolineato l’esponente di minoranza.

“Confermiamo inoltre quello che abbiamo già dichiarato sulla stima dei costi: 300 milioni non erano e non saranno sufficienti. In attesa delle valutazioni sulla nuova area elaborate da tutti gli enti coinvolti ci limitiamo a dire che sarebbe già tanto per la destra al governo del Piemonte far funzionare l’ospedale che c’è, mettendo in condizioni migliori tutti gli operatori sanitari e amministrativi che ci lavorano”.