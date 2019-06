PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Proseguono gli appuntamenti in questo caldo weekend di inizio giugno.

Ultimo giorno della manifestazione “Di Gavi in Gavi” che quest’anno, per la prima volta, diventa “Festival” in un percorso alla scoperta della tradizione enogastronomica del territorio: incontri, dibattiti, degustazioni, abbinamenti “Vino & Cibo”, “Arti e Cultura” e convivialità. Madrina d’eccezione è la conduttrice Antonella Clerici che, nel pomeriggio, accompagnerà i visitatori di corte in corte, alla scoperta dei migliori abbinamenti con le specialità proposte dagli 11 comuni che costituiscono la zona di produzione del Gavi Docg.

A Breme (PV) entra nel vivo la 37a Sagra della Cipolla Rossa, durante la quale degusterete menù rigorosamente a base di cipolla, dall’antipasto al dolce.

Saranno presenti il mercatino dell’artigianato e degli hobbisti con oltre 50 bancarelle e il Luna Park che farà divertire grandi e piccini.

Acqui Terme ospita la 5a Fiera della Birra Artigianale e Festival degli Artisti di Strada. Un appuntamento unico per scoprire le birre artigianali italiane d’eccellenza abbinate ai sapori della cucina monferrina in versione street food. Durante la giornata non mancheranno animazione e spettacolo per intrattenere tutta la famiglia con la musica e le esibizioni degli artisti di strada.

A Piovera continua la 13a edizione della Festa dell’Agricoltura che vede protagonisti la mostra mercato di prodotti tipici agricoli e artigianali.

A Tortona, in via Emilia, si svolge “Hop Hop Street Food”, lo street food tour che porta nelle città le migliori specialità di cibo di strada da tutto il mondo: churrasco, paella, pretzel, hamburger, pasta, pizza e pesce fresco per tutti i gusti e molto altro.

Saranno una ventina gli espositori che, dalle 10.30 fino alla mezzanotte, animeranno il centro storico trasformato in un ristorante a cielo aperto, con punti di ristoro ed aree appositamente attrezzate.

Ad Alessandria, come sempre, sono tanti gli eventi:

La tradizionale Festa di Borgo Rovereto torna questo sabato ad animare le vie cittadine con le visite guidate al patrimonio culturale ed artistico della città tra cui la Chiesa di Santa Maria di Castello, la Chiesa di Santo Stefano, la Chiesa di Santa Maria del Carmine e la Sinagoga. Per tutta la giornata in programma tanti eventi di musica, arte e spettacoli, senza tralasciare lo shopping con il classico mercato dell’antiquariato e dell’artigianato (via Verona, via Inviziati e via Milano), i negozi, i ristoranti e i bar.

Alle 19.00, alla Camera di Commercio (via Vochieri 58), si terrà il Concerto Prof_in_Coro in occasione dei festeggiamenti.

Oggi ritorna a fare tappa in Alessandria l’edizione 2019 del Gran Prix Bordino, evento di elevato interesse culturale e sportivo, organizzato annualmente dal Veteran Car Club Bordino di Alessandria.

La manifestazione sarà un’occasione unica per riunire appassionati e collezionisti italiani e stranieri di prestigiose auto d’epoca. Una sessantina di autovetture, di eccezionale interesse storico e collezionistico, protagoniste della storia dell’automobilismo dal 1930 al 1968, daranno vita alla 29esima rievocazione del GP Bordino.

A partire dalle 8.00, nel Complesso monumentale della Cittadella, si terrà terrà la “Festa degli Atleti Azzurri 2019”, organizzata in occasione del 3° Raduno Regionale dell’Associazione Nazionale Atleti Olimpici e Azzurri d’Italia – Associazione Benemerita riconosciuta dal C.O.N.I.

Sarà una giornata all’insegna dello sport durante la quale saranno organizzate attività sportive promozionali, stages, tornei e dimostrazioni rivolti, in modo particolare, ai giovani e ai giovanissimi.

Alle 21.00, al Teatro San Francesco di Alessandria, va in scena “Kasimir e Karoline”, spettacolo degli allievi dei corsi avanzati della Compagnia Stregatti che porteranno sul palco un omaggio al teatro popolare di O. Von Horváth.

Ritorna a Casale Monferrato la tradizionale iniziativa casalese per fare conoscere i monumenti e i musei cittadini organizzata dall’Assessorato alla Cultura e dal Museo Civico.

Saranno aperti la Cattedrale di Sant’Evasio, chiesa di San Domenico, la chiesa di Santa Caterina, la Torre Civica, la chiesa di San Michele, il Palazzo Vitta, il Castello del Monferrato e il Teatro Municipale.

Dopo un 2018 pieno di attività come il “dopo Festival di Sanremo”, il Tour Estivo, le collaborazioni con la RedBull, le date in Mexico e il Capodanno in Piazza Duomo a Milano, i BlueBeaters sono pronti per il loro primo disco interamente in italiano e con brani originali. Il disco è anticipato dal singolo “Ancora Un Giorno”, tratto dalla colonna sonora dell’omonimo film di Raúl de la Fuente e Damian Nenow, premiato come miglior film d’animazione agli European Film Awards 2018. Il brano è anche il primo singolo del nuovo album dei Bluebeaters in uscita dopo l’estate per Garrincha Dischi. Alcuni brani del nuovo disco saranno presentati in anteprima oggi alla Cantina La Chiara di Gavi.

Nel Castello invece, alle 17.00, è in programma un nuovo concerto della rassegna musicale Echos 2019. I luoghi e la musica.

Nell’antica rimessa del Castello si esibirà con un recital il noto fisarmonicista italiano Gianluca Campi, trionfatore nel 2000 del trofeo mondiale di fisarmonica in Portogallo, e definito dalla stampa specializzata “Il Paganini della fisarmonica”.

Proprio a Paganini sarà interamente dedicato il concerto di Echos: uno straordinario viaggio attraverso le trascrizioni dei Capricci, dei Concerti e di altri brani (come Le Streghe e Il carnevale di Venezia) che lo hanno reso celebre in tutto il mondo.

A Castellania si tengono gli ultimi appuntamenti degli Incontri Cicloletterari de LaMITICA del Centenario, festival cicloletterario che presenta libri dedicati al grande ciclismo e al Campionissimo Fausto Coppi nell’anno del suo 100° compleanno.

Anche questo weekend la Pro Loco di Predosa organizza la tradizionale “Sagra delle fragole”. Specialità da gustare: il risotto alle fragole, agnolotti predosini e i vini DOC della cantina Mantovana.

La Pro Loco di Cesereto organizzerà la 15a Festa delle Ciliegie, il frutto che ha dato il nome al paese e nel quale ha trovato un terreno particolarmente favorevole per diventare uno dei frutti più prelibati da gustare e apprezzare.

A San Salvatore Monferrato torna “PrimaFesta”, la festa patronale del paese legata al miracolo della Madonna che nel 1616 salvò il soldato caduto nel pozzo.

Tanti gli eventi, tra cui mercatini di hobbisti e produttori tipici, la mostra fotografica sui negozi “Botteghe della memoria”, giostre, sbandieratori, trenino panoramico, saltimbanchi e raccontastorie per intrattenere i più piccoli, concerti di musica classica e folk, visite ai Giardini di Villa Genova e, ogni sera, ottima cucina, musica e ballo.

A Pasturana volge al termine ArteBirra, l’appuntamento con l’eccellenza nel mondo delle birre esclusivamente artigianali.

A partire dalle 9.30, a Cartosio, si terrà la storica Sagra delle frittelle in cui, per tutta la giornata, esperti “frittellari” cucineranno questo street food sia nella versione dolce sia in quella salata.

Alle 11.30, in piazza, ci sarà la raviolata e, dalle 14.00 in poi, musica con la Foxy Blue Band, intrattenimento per tutti, mercato con prodotti locali e artigianato e apertura al pubblico della torre modievale di Cartosio.

Nel centro storico di Garbagna, arriva la 53a Sagra delle ciliegie, manifestazione consolidata che si svolge all’insegna della tradizione, finalizzata alla promozione turistica dell’alta Val Grue. Protagonista indiscussa della giornata è “la ciliegia di Garbagna“, dove questo prelibato frutto ha trovato la sua vocazione in un terreno collinare di particolare interesse agro-alimentare.

A Sanico di Alfiano Natta ritorna l’evento “Rose antiche & Co. Bazar in Monferrato” durante il quale il vivaio Cascina Vicentini aprirà le proprie porte per regalare ai partecipanti l’opportunità di trascorrere una domenica alla scoperta delle rose antiche del Monferrato. Un evento che si rinnova per il quarto anno con una proposta di mercatino a km zero dalle 10.00 al tramonto: non ci saranno solo rose da collezione ma anche vini, formaggi, lumache, verdure bio, eco tessuti, oggetti in legno, gelati, dolci, mobili.

A Fubine Monferrato si conclude la Festa dello Sport con la biciclettata “Raduno Bikers”(alle 9.30) e, alla sera, un apericena in musica con dj Donald Sherif e la premiazione dei tornei di calcetto e dei Rioni.