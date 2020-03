AGGIORNAMENTO ORE 08.42 – I sindacati provinciali di Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil hanno rimarcato la mancata attuazione delle disposizioni anti-coronavirus a tutela dei dipendenti della piccola, media e grande distribuzione. In particolare le sigle sindacali si sono lamentate del fatto che dispositivi, mascherine in primis, di protezione personale non fossero sufficienti per i lavoratori.

AGGIORNAMENTO ORE 08.29 – Il Piemonte propone che la maturità e gli esami delle scuole medie vengano svolti a settembre per garantire agli studenti la possibilità di studiare senza rincorse stressanti e poter eventualmente prolungare la chiusura degli edifici scolastici sino al termine effettivo della pandemia.

PIEMONTE – Il Piemonte quest’oggi si sveglia con una speranza in più. Quella data dal governatore Alberto Cirio che in un video-messaggio ha informato la popolazione che il primo paziente piemontese a essersi ammalato di coronavirus è completamente guarito. Sono al contrario 840 i casi di positività al Covid-19. Di questi 136 sono ad Alessandria. Il Piemonte, dallo scoppio dell’epidemia, ha registrato 46 morti che risultavano aver contratto il coronavirus.