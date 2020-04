AGGIORNAMENTO ORE 08.16 – Il sindaco di Casale Monferrato, Federico Riboldi, ha richiesto la partenza il prima possibile della sperimentazione dei test rapidi per individuare i positivi al coronavirus.

AGGIORNAMENTO ORE 08.01 – Si chiama Disponibilità Telefonica ed è il progetto a costo zero e a titolo volontario promosso dalla Federazione Italiana Medici Pediatri con cui i pediatri “di famiglia” assicurano ai loro pazienti la disponibilità ad essere contattati telefonicamente nei giorni prefestivi e festivi nella fascia oraria 10-12 e 15-18. Il servizio avrà inizialmente durata di 30 giorni, rinnovabile in base alla situazione epidemiologica.

AGGIORNAMENTO ORE 07.49 – Una città muta, silenziosa. La quarantena l’ha cambiata, trasfigurata, mutata. Noi l’abbiamo raccontata in questo video sottostante.

PIEMONTE – La giornata di ieri, sabato 4 aprile, ha visto un nuovo incremento dei decessi in provincia di Alessandria. I morti sono infatti stati 17 – 54 in tutto il Piemonte con una lieve flessione – per un totale di 342 a livello provinciale e 1.144 a livello regionale. Per la prima volta i guariti hanno però superato i decessi. Sabato, infatti, le persone che si sono negativizzate al virus sono state 77. Tanta preoccupazione, però, si registra attorno alle case di riposo ritenute una vera e propria polveriera con almeno una trentina di pazienti, secondo quanto riportato dalla Asl, con sintomi riconducibili al Covid-19.