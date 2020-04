AGGIORNAMENTO ORE 08.12 – Sono oltre 500 le richieste dei buoni spesa nei Comuni di Casale Monferrato e Acqui Terme. Qui trovate tutti i dati e come fare richiesta.

AGGIORNAMENTO ORE 07.42 – Nell’articolo sottostante trovate la storia di Davide Tessarin e Mariangela Croce a cui il coronavirus ha fatto saltare il matrimonio ma che ora sognano di riaprire il Caffè Marini di Alessandria.

PIEMONTE – Ancora numeri importanti ed elevati quelli che si registrano in Piemonte sulla diffusione del coronavirus. Sono infatti 68 le persone positive al Covid-19, di cui 15 nell’Alessandrino, decedute nella giornata di ieri. Il totale complessivo dei morti è salito così a 1.417. Sfiorano invece quota 14 mila le persone positive con oltre 2000 malati solo nella provincia di Alessandria. Intanto l’assessore regionale alla Sanità Luigi Icardi è tornato a parlare della sala da ballo La Cometa di Sale definendola “un focolaio esplosivo” e adducendo questo come motivo dei tantissimi casi che si sono verificati in provincia di Alessandria.