Entro fine anno una clinica veterinaria all’avanguardia ad Alessandria. E si cerca personale

ALESSANDRIA – Un’altra buona notizia per tutti gli amanti degli animali. Dopo l’ambulanza veterinaria, già disponibile in città e presto utilizzata dai volontari sta per sorgere una nuova struttura all’avanguardia per la cura di cani, gatti e animali non convenzionali, su un‘area di 1200 mq, in via San Giovanni Bosco angolo via De Negri.

Grazie all’impegno di un gruppo di imprenditori e di professionisti del settore nascerà la clinica “Croce Blu Veterinaria”, la cui apertura è prevista nella seconda metà del 2023, per fornire una risposta concreta ai bisogni del territorio nel campo della veterinaria, in un’ottica di innovazione, ma anche di collaborazione con gli studi veterinari presenti sul territorio. La struttura fornirà servizi clinici e diagnostici, avvalendosi del lavoro di specialisti qualificati, tra cui chirurghi, medici internisti e di primo soccorso, dottori specializzati di consolidata esperienza. “Sarà una tra le più grandi cliniche veterinarie del Piemonte e ambisce a diventare una delle più prestigiose d’Italia. La nuova struttura sarà composta da un’ampia area ricevimento, dove personale qualificato indirizzerà gli utenti in uno degli otto ambulatori predisposti per le visite, due sale di attesa, una per cani e una per gatti, una saletta per bimbi adatta per distrarre i più piccoli durante l’attesa e avvicinarli al mondo degli animali in una concezione di cura e rispetto”.

Sarà presente un laboratorio all’avanguardia, ampi studi dedicati agli esami radiologici, ecografici, alla diagnostica per immagini con TAC e risonanza magnetica, il tutto organizzato in maniera da avere un quadro clinico completo in tempi rapidi.

Ci sarà, inoltre, un pronto soccorso con accesso diretto, un blocco operatorio con due sale attrezzate per consentire l’esecuzione simultanea di interventi chirurgici, cinque sale di degenza con terapia intensiva per cani, gatti, esotici e non convenzionali, di cui una adibita esclusivamente alla degenza di pazienti con patologie infettive, tutte monitorate in continuità h24 da parte di personale medico infermieristico altamente qualificato.

Anche i padroni degli animali saranno al centro delle attenzioni perché potranno far visita al reparto in orari prestabiliti e concordati, per consentire alle famiglie di restare accanto ai propri animali anche nelle fasi più delicate. La clinica potrà contare su un impianto all’avanguardia dedicato all’autoproduzione di ossigeno e di gas medicali, mirato all’innovazione ecologia che rende l’intera struttura del tutto autonoma. Per il recupero degli animali, inoltre, è prevista un’area interamente dedicata alla fisioterapia e una destinata ad asilo per cani.

La clinica avrà un’ampia sala adibita a conferenze e a corsi formativi oltre a locali dedicati ai medici veterinari. Gli spazi saranno progettati in un’ottica tecnologica e razionale per un miglioramento delle prestazioni sanitarie e igieniche che garantiranno il rispetto di elevati standard qualitativi, sia nei confronti degli animali che dei loro accompagnatori.

Nella progettazione degli ambienti è stato previsto l’utilizzo di colori armonici utili per un’accoglienza più familiare e distensiva. Il personale indosserà camici di colore differente in base alla specializzazione e in tutta l’area saranno presenti scritte segnaletiche per aiutare il percorso degli utenti.

Adiacente alla struttura, i clienti potranno contare su un ampio parcheggio gratuito. L’intero edificio sarà completamente privo di barriere architettoniche.

L’apertura di Croce Blu Veterinaria è prevista nella seconda metà del 2023 e, considerando la complessità dell’intero progetto, si prevede uno sviluppo articolato in più fasi e con diverse tempistiche di realizzazione degli obbiettivi.

In conclusione, la nuova clinica ottiene il duplice scopo di riqualificare un’area urbana dismessa e al contempo di offrire prestazioni veterinarie e servizi per la cura e gestione degli animali con elevati standard qualitativi. Il completamento dello staff è ancora in corso, si cercano persone qualificate e motivate per inserimento nell’organico. Chi fosse interessato può candidarsi scrivendo una e-mail a: lavoraconnoi@croceblu.it Per maggiori informazioni visitare il sito: www.croceblu.it