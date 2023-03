San Giuliano senza medico: l’Asl ha cercato soluzioni senza trovarne. Ad Alessandria altri 5-6 posti vacanti

ALESSANDRIA – Ieri i cittadini di San Giuliano Vecchio che si sono recati dal medico di famiglia hanno trovato affisso sulla porta dell’ambulatorio il cartello che invitava tutti a recarsi al Patria per scegliere il nuovo dottore. Un sobborgo intero, hanno spiegato a RadioGold gli alessandrini, senza più una figura di riferimento e che ora costringe a scegliere una figura che li assista non più nel loro paese ma in città. “Ci sembrava giusto dirvelo – ha raccontato un cittadino – perché si tratta di qualcosa che ci spiazza e di un problema vero per molti anziani di questo sobborgo“. Il medico di famiglia è andato in pensione e il sostituto ha deciso di specializzarsi in cardiologia, continua un lettore, e non ci sono più sostituti. A San Giuliano ora molti sono smarriti davanti a questa situazione e chiedono una soluzione che però sembra non esserci come ha spiegato Roberto Stura, direttore dell’Asl Alessandria-Valenza.

“So che a posteriori può apparire come una comunicazione tardiva, come una disattenzione, ma fino a giovedì scorso abbiamo tentato di contattare anche giovani medici per chiedere loro se fossero disponibili a esercitare a San Giuliano Vecchio” ha precisato Stura. “Io ne ho contattati più di dieci. Nessuno, purtroppo, era disponibile. Abbiamo tentato fino all’ultimo, dovevamo provare. Purtroppo non è andata bene. Ora è inevitabile che i pazienti dovranno scegliere un medico di famiglia nell’ambito di Alessandria. In questi giorni potrebbero esserci dei rallentamenti nelle procedure del cambio di medico visto che in tanti faranno richiesta: purtroppo il nostro personale sta già lavorando a pieno regime”.

San Giuliano tuttavia non è l’unico paese senza più un medico, come puntualizza Stura. “In totale ad Alessandria ci sono circa 5/6 posti vacanti, non solo quello a San Giuliano Vecchio. Nei prossimi mesi potrebbero arrivare dei medici con contratto definitivo ma, al momento, non posso dare alcuna certezza“.