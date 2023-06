Cosa fare in provincia di Alessandria. Gli eventi di sabato 24 giugno

PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Sono molteplici gli eventi che animeranno Alessandria e provincia questo sabato 24 giugno.

Tra questi vi segnaliamo che questa sera partirà da Cassine “Vox 50”, il progetto di Bernando Lanzetti che celebra il Rock Progressivo che vede ancora oggi protagonista l’artista, storica voce della PFM. Lanzetti salirà sul palco nel piazzale della Ciocca, insieme alla Beggar’s Farm, capitanata dal polistrumentista Franco Taulino che farà riascoltare i più famosi brani Prog Rock, da quelli della PFM ai successi di Genenis e Jethro Tull. Il concerto inizierà alle 21 e per l’occasione sarà attivo un servizio bar e tavola fredda a cura della Pro Loco di Cassine. In caso di maltempo la serata si terrà nella Chiesa di S. Francesco di Cassine. L’ingresso è libero. Durante la serata saranno raccolti fondi a favore della sezione provinciale della Lilt, la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori.

I Nomadi tornano a Frassineto Po per un doppio anniversario. Oggi al campo sportivo “Filippo Raciti” farà tappa il tour della band che quest’anno festeggia 60 anni di successi. La Pro Loco di Frassineto Po, che quest’anno festeggia i suoi 50 anni e quelli dell’appuntamento gastronomico diventato una gustosa tradizione, ha fortemente voluto celebrare questo importante traguardo insieme ai 60 anni dei Nomadi. Il concerto inizierà alle 21.30 e all’interno del campo sportivo verrà allestita anche un’area street food gestita dalla Pro Loco di Frassineto Po. Il biglietto per assistere al concerto costa 25 euro, gratuito per under 16 e persone con disabilità. Potete acquistare le prevendite online su vivaticket.it oppure da Sassone-Viaggi e Turismo, in via Saffi 2 a Casale Monferrato, e negli esercizi commerciali di Frassineto Po “Bar Sport” e “Ricci&Capricci”.

Vi aspetta una lunga notte bianca nella zona Cristo ad Alessandria. Via Carlo Alberto, Corso Acqui, Piazza Ceriana, Piazza Zanzi e Piazzale Unes, dalle 19 si animeranno con attrazioni, giochi e tanta musica. Troverete anche molti stand gastronomici e assisterete a degli spettacoli di cabaret con i comici di Zelig, tra cui Enzo Salvi, Fabrizio Casalino Enrique Balbotin e Davide De Marinis. Per il pomeriggio son stati organizzati giochi e attività per bambini e famiglie. Tra le novità di quest’anno, spiccano la Boxe in Piazza Ceriana con incontri e un ring dedicato, e il Festival Latino Americano in piazza Zanzi. La Notte Bianca offrirà anche spazio per il confronto e l’incontro con diverse associazioni. L’associazione Alessandria Sud e l’associazione A Tutta Zampa allestiranno gli stand per ascoltare e incontrare i cittadini e presentare la nuova ambulanza veterinaria. Per saperne di più cliccate qui.

Cosa fare ad Alessandria

Fino al 29 ottobre nelle sale d’arte al piano terra di Palatium Vetus, in piazza della Libertà 28, è allestita la mostra antologica “Segni materiali fonemi” che raccoglie una quarantina di opere di Carlo Pace, tra cui alcune inedite. La mostra è suddivisa idealmente in tre percorsi che rappresentano i tre momenti principali dell’artista. Aperta sabato e domenica dalle 9 alle 13 e nel pomeriggio dalle 15 alle 19. L’ingresso è gratuito. Per maggiori informazioni rispetto alla prenotazione di visite guidate potete scrivere all’ email didattica.fondazionecral@gmail.com oppure chiamare il 347 8095172.

Sempre a Palatium Vetus, potete osservare anche una collezione che raccoglie opere di pittori e scultori legati al territorio in un arco temporale che va dagli ultimi decenni del ‘700 alla seconda metà del ‘900. Trovate una sezione dedicata alla battaglia di Marengo che permette di ripercorrere un periodo storico cruciale sia a livello locale che internazionale. Farete un viaggio attraverso la storia. Il palazzo rimane aperto il sabato e la domenica dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19.

In via san Lorenzo 21, nel Palazzo Monferrato, è possibile visitare il museo ACdB che racconta la storia della prima bicicletta giunta in Italia nel 1867, per merito del birraio alessandrino Carlo Michel. L’ACdB è aperto il sabato e domenica dalle 10 alle 1 e dalle 16 alle 19. Ingresso gratuito.

Vi consigliamo di visitare il Marengo Museum, a Spinetta Marengo, aperto il sabato e la domenica dalle 15 alle 19. Il museo è dedicato alla figura di Napoleone Bonaparte, che vinse a Marengo una delle sue più importanti battaglie. Le pitture murali sui soffitti rappresentano momenti e luoghi importanti della vita del politico e generale francese. La storia della battaglia è vissuta attraverso video, mappe, opere grafiche, vetrine con armi e oggetti, manichini in uniforme d’epoca e filmati.

Andate a scoprire il Museo Borsalino, uno spazio dinamico e innovativo che vi accompagna alla scoperta della cultura del cappello italiano. Un viaggio emozionale che sovrappone e intreccia molti piani: la storia di una dinastia imprenditoriale, quella del suo territorio d’origine, la tradizione artigiana che si tramanda di generazione in generazione e, infine, gli straordinari cappelli che raccontano il dialogo creativo di Borsalino con l’arte, il design, la moda e il cinema. Il museo si trova in corso Cento Cannoni 21, aperto giovedì, venerdì, sabato e domenica, dalle 10 alle 19. Il biglietto intero costa 12 euro, il ridotto 10 euro. Per i residenti nel Comune di Alessandria invece, il biglietto intero costa 8 euro, ridotto 6 euro. È possibile richiedere delle aperture speciali nei giorni di lunedì, martedì e mercoledì, scrivendo a borsalinomuseum.com.

Durerà fino al 30 giugno la mostra fotografica “Ritratti di Cinema- La sala, il lavoro, il pubblico“, ospitata in quattro sale della provincia: all’Alessandrino e al Kristalli ad Alessandria, al Macallè di Castelceriolo e al Cineteatro Sociale di Valenza. Le mostre saranno fruibili tutti i giorni, a ingresso libero, dalle 19.30 alle 22. Esposti 54 scatti del fotografo Diego Dominici dedicati a 35 cinema in attività di tutto il Piemonte.

Alle Sale d’Arte di Alessandria si può visitare invece la mostra “Gabriele Basilico/Ritorni a Beirut-Back to Beirut“, che presenta il lavoro realizzato da Gabriele Basilico durante quattro missioni fotografiche a Beirut nel 1991, 2003, 2008 e 2011. La mostra si potrà visitare dal giovedì alla domenica dalle 15 alle 19, fino al 1° ottobre.

Il Museo Etnografico “C’era una volta” ospita la mostra “Gioielli in chiacchierino”, un’esposizione di oggetti interamente creati a mano con l’antica arte del chiacchierino a cura di Maria Rosa Cucchiara.

“Abitare la cura” è il titolo dell’evento presentato dall’Associazione Helios, che si terrà al Museo Etnografico della Gambarina, oggi pomeriggio alle 17. L’evento offre diversi spunti di riflessione sulla sostenibilità, welfare e fragilità sociali. Verranno fatti degli interventi sul benessere e su come possiamo abitare la Natura. Per info potete scrivere a info@helios-aps.it.

Per il Festival Internazionale di opera e teatro musicale di piccole dimensioni “Scatola Sonora“, l’Interdipartimento di Musica Antica proporrà per questa sera, brani strumentali del ‘700 e una Cantata di Antonio Caldara, ovvero “Il giuoco del quadriglio”. Il concerto inizierà alle 17 nell’Auditorium Pittaluga, in via Parma 1. Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Cosa fare a Tortona

A Palazzo Guidobono si può ancora visitare la mostra documentale “Una principessa a Tortona”, dedicata a Cristierna di Danimarca. L’esposizione è aperta dal giovedì alle domenica dalle 15.30 alle 19.

Fino al 29 luglio sarà possibile visitare al Museo Diocesano la mostra di Greta Penacca “Holy Vestments and Sacred Images”. Si tratta di un congruo numero di lavori, carte e tele, sculture in argilla e un gioiello, che hanno come tema l’indagine sulla forma del sacro. La mostra è aperta il sabato e la domenica dalle 16 alle 19. Per saperne di più potete consultare la pagina Facebook del museo.

Cosa fare a Casale Monferrato

Al Castello del Monferrato, potete assistere invece a due mostre: “Biocultural Heritage“ e “Jazz l’energia del sorriso e dell’amicizia“. Le mostre sono visitabili dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 19, il sabato e la domenica dalle 10 alle 13 e nel pomeriggio dalle 15 alle 19. L’ingresso è gratuito. A partire dalle 16.30 potrete partecipare al campus “Taste the swing“, pensato dall’Accademia le Muse, a cura di The Kitchen Swing. A seguire una visita guidata nel Museo Civico e Gipsoteca Bistolfi, dal titolo “Bistolfi e la musica”, volta a esplorare la sorprendente connessione tra l’arte scultorea dell’artista casalese e l’affascinante mondo della musica. Alle 18 i ballerini invaderanno piazza Mazzini per trasportarvi nel mondo del “Lindy Hop“. Per avere maggiori info cliccate sul sito ufficiale del Monfrà Jazz Fest.

Questo weekend potete visitare il museo del Duomo, che custodisce preziosi reliquiari, splendidi tessuti e importanti mosaici e, nel corso dell’anno, è sede di mostre temporanee. Percorrete l’itinerario archeologico nei sottotetti della Cattedrale, che si snoda tra una campata e l’altra sospesa sulle volte dove si possono vedere le fasi evolutive dell’architettura della Cattedrale, fino a scendere nei matronei dell’atrio. Gli orari d’apertura sono dalle 15 alle 18.

Sempre al museo del Duomo potete visitare la mostra “Luci e colori dell’Apocalisse di San Giovanni” che ospita lungo tutto il percorso dei sottotetti della Cattedrale trentatré pannelli dipinti dall’artista di origine novarese Paolo Colombo. Il pittore attraverso colori brillanti e forme evocative ha voluto proporre la propria lettura del Testo Sacro. L’ingresso è a offerta libera e potete entrare dalle 15 alle 18, il sabato e la domenica.

Oggi e domani vi aspetta la mostra “Maria Vittoria Backhaus. I miei racconti di fotografia oltre la moda“, organizzata da Middle Monfest 2023. Una mostra dedicata alla brillante Maria Vittoria Backhaus, che vi racconta più di 50 anni di fotografie con più di 200 immagini in esposizione. La galleria caleidoscopica di immagini, è una guida per scoprire la creatività dell’autrice a tutto tondo. Potete visitare la mostra dalle 10 alle 13 e nel pomeriggio dalle 15 alle 19.

“Enrico Colombotto Rosso, allure d’art” è il titolo della mostra dedicata al maestro monferrino che resterà aperta al pubblico fino al 30 luglio 2023 nel Salone Marescalchi del Castello di Casale Monferrato. Enrico Colombotto Rosso è stato uno dei protagonisti del secondo Novecento con la sua produzione artistica che lo ha portato a una fama internazionale e questa esposizione si articolerà basandosi su un corpus di opere d’arte ad olio, a tempera e a china, oltre ad assemblaggi e fotografie. Potete visitare la mostra nei weekend dalle 10 alle 13 e nel pomeriggio dalle 15 alle 19.

Oggi al Castello del Monferrato si terrà la seconda edizione della Senza Confini Fest, che si svolgerà dalle 14 alle 24 e alternerà momenti culturali e di approfondimento a occasioni conviviali. Al centro della rassegna sarà il convegno che si svilupperà in due differenti sessioni: “Monferrato” e “Cambiamento Climatico“. Ogni sessione sarà seguita da una tavola rotonda con dibattito pubblico. Seguirà una cena presso l’Enoteca del Monferrato e a partire dalle 21.30. In chiusura potrete divertirvi con il concerto della Shary Band. L’evento è a partecipazione gratuita, con pre-registrazione obbligatoria via mail all’indirizzo: info@senzafilisenzaconfini.org.

A partire dalle 9 sarà possibile salire per l’ultima volta con il montacarichi nella cupola di Santa Caterina per vedere da vicino i dipinti murali restaurati. Le visite partiranno ogni ora con gruppi formati da 10 persone per volta. È obbligatoria la prenotazione via mail a info@santacaterinacasalemonferrato.it. Per maggiori informazioni telefonate al numero 0142 591375. Per la visita è richiesta un’offerta minima pro restauro di 20 euro.

Cosa fare ad Acqui Terme

Al Museo Archeologico si può visitare “Lieti motivi“, la mostra di Mirco Marchelli, artista visivo e compositore. Al centro è il rapporto tra le arti, collegate idealmente tra loro dal richiamo agli elementi espressivi e stilistici del Barocco. L’esposizione è aperta da martedì a domenica dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00. Per ulteriori informazioni contattare: amicimuseiacquesi@gmail.com o 349 2263812.

Per la “Festa della musica” la città acquese ha pensato a una serie di eventi in programma questo weekend. Questa sera alle 21.15, in Piazza della Bollente, saliranno sul palco gli Yo Yo Mundi. In caso di pioggia il concerto si terrà nel centro congressi, in viale Antiche Terme. Ingresso libero.

Castelli Aperti, la tradizionale rassegna che prevede l’apertura di un’ottantina di strutture, tra cui dimore storiche, musei, palazzi, giardini e torri in tutto il Piemonte, prosegue con i suoi appuntamenti. Oggi ad Acqui Terme si potranno visitare il Castello dei Paleologi dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20 e Villa Ottolenghi Wedekind, con una visita guidata su prenotazione alle 14.30 dove potrete fare anche una degustazione nelle cantine. Le altre strutture che potrete visitare sono la Tenuta Castello di Razzano ad Alfiano Natta, la Gipsoteca Giulio Monteverde a Bistagno, la Torre e il Museo La Torre e il Fiume a Masio, il Castello di Morsasco a Morsasco, il Castello a Trisobbio, il borgo di Rosignano Monferrato infine il Palazzo Lignana di Gattinara a Rivalta Bormida. Per scoprire quali strutture potrete visitare domenica 4 giugno cliccate qui, se invece volete sapere più nel dettaglio il programma di oggi potete consultare il sito ufficiale di Castelli Aperti.

Inizierà alle 21, in via Barone 3 nella Sala Santa Maria, un concerto a quattro mani dal titolo “Musiche dal passato in un tempo futuro“, con musiche ecoaccoglienti. A suonare saranno Carla Aventaggiato e Maurizio Matarrese. Ingresso a offerta libera fino ad esaurimento posti

Cosa fare a Novi Ligure

Come ogni quarto sabato del mese torna “Novantico“, il mercatino di antiquariato e collezionismo, sotto i portici in corso Marenco. Per info cliccate sul sito ufficiale del Comune di Novi Ligure.

Cosa fare a Ovada

Si celebra San Giovanni nella città ovadese. Questa sera per le vide del centro storico, a partire dalle 17.15 si terrà la processione di San Giovanni e in piazza Assunta, alle 21.15 si terrà il concerto del Corpo Bandistico “A.Rebora”.

Il giovedì, il venerdì e il sabato, all’Enoteca Regionale di Ovada e del Monferrato Ovadese, è possibile assistere alla mostra di arte contemporanea di Abo Alberto Nori e Michelangelo Toffetti, dal titolo “Tra coscienza e materia”. Gli orari di apertura sono dalle 10 alle 12 e nel pomeriggio dalle 15.30 alle 18.30.

Cosa fare nel resto della provincia di Alessandria

Questa sera, nella splendida cornice del Castello Sannazzaro di Giarole, si terrà il concerto del “Bifólc Trio”. Il gruppo, nato alla fine del 2006, formato da Gianluca Cavallotto, Stefano Guagnini e Alberto Rota. Il repertorio è un mix di musiche e canti che invitano al ballo o all’ascolto: dal Piemonte, terra d’origine, alle regioni occitane d’Italia e Francia, per arrivare sino alle regioni francesi del Poitou, della Vandea e della Bretagna. L’ingresso è a offerta libera. Per informazioni per le danze e il concerto contattare Luca al 329 6497625. Per le informazioni sulle visite guidate al Castello Sannazzaro, contattare il numero 335 1030923.

A Rosignano Monferrato, il sabato e la domenica, è possibile visitare i sette Infernot situati nel centro storico: l’Infernot del Municipio e del cortile del Municipio; l’Infernot della Vetrina dei Vini e della Viticoltura Rosignanese; l’Infernot della Battaglia e l’Infernot di Casa Avalle. È consigliata la prenotazione all’info point turistico di Rosignano Monferrato. Il numero da contattare è 377 169 3394. Per avere maggiori informazioni invece, potete contattare gli Uffici Comunali tramite il numero 0142 489 009 o l’email info@comune.rosignanomonferrato.al.it.

Sempre a Rosignano Monferrato fino al 30 giugno, il sabato e la domenica negli orari 10-12.30 e 15-17.30 potete visitare la mostra “Monferrato: da luogo a luogo da segno a segno. Incisioni e disegni”, nella quale trovate una serie di opere di artiste e artisti realizzate con le tecniche dell’arte incisoria e del disegno. La mostra si trova nei Saloni A. Morano in via Vercella.

Al Castello di Piovera c’è la mostra d’arte contemporanea “No, negare il negativo”, a cura di Niccolò Calvi di Bergolo, Giuseppe Castelli e Maria grazia Dapuzzo. La mostra è aperta al pubblico ogni fine settimana di maggio e giugno dalle 15.30 alle 19 durante i giorni di apertura del castello.

Al Museo della Resistenza e della Vita sociale in Val Borbera “G.B. Lazagna” di Rocchetta Ligure, è stata allestita la mostra “Carte di famiglia. Documenti e cimeli dall’archivio Lazagna“. La mostra è un invito a scoprire la Resistenza italiana e la storia dei partigiani. Aperta il martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 12, il sabato dalle 15 alle 19. Per avere maggiori informazioni cliccate qui.

Fino al 25 giugno, nell’atrio comunale di Gavi, c’è la mostra personale di Claudio Ruax. L’esposizione è aperta il sabato dalle 16.30 alle 19 e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 16.30 alle 19.

A Cella Monte potete visitare nel weekend l’Ecomuseo, che valorizza la particolarità e l’unicità della vita e del paesaggio monferrino, caratterizzato dalla Pietra da Cantoni. Situato nello storico Palazzo Volta che custodisce un infernot (gli infernot del Monferrato, scavati nella roccia, sono stati riconosciuti Patrimonio Unesco). Per avere maggiori informazioni e per prenotare potete scrivere un’ email a prenotazioni@ecomuseopietracantoni.it.

Nella Chiesa di S. Maria e S. Siro a Sale si tiene la mostra di tele e disegni di Marina Buratti. La mostra resterà aperta fino al 30 luglio, il martedì, il giovedì, il sabato e la domenica dalle 9.30 alle 11.30.

Si tiene questa sera alle 21, al Piccolo Teatro Enzo Buarnè, a Castelnuovo Bormida, l’ultimo spettacolo della stagione 2023 del Teatro del Rimbombo. Lo spettacolo che andrà in scena è “FavolaJazz” di Enzo Buarnè e diretto da Andrea Robbiano, che racconta le vicende di un locale malfamato in cui può succedere di tutto. Per maggiori info potete consultare il sito ufficiale del Teatro del Rimbombo.

Nella chiesa di San Rocco, nel borgo di Garbagna, vi aspetta la mostra personale fotografica di Aniello Saravo, a cura di Manuela Bonadeo. Per saperne di più potete contattare l’email saravo.aniello@gmail.com.

Sempre a Garbagna, nella Sala Polifunzionale di Piazza Rovelli, trovate “Angelo Barabino – L’incanto della natura”, la mostra frutto della collaborazione tra il Comune di Garbagna e la Fondazione CR Tortona. La mostra è curata da Manuela Bonadeo ed è accompagnata da un piccolo catalogo realizzato da Graziano Bertelegni. L’installazione è visitabile il sabato e la domenica dalle 16 alle 19, questa sera inoltre, ci sarà un’apertura straordinaria dalle 20 alle 24, in occasione della “Notte Romantica”.

Per la rassegna “Vignale in Danza“, questa sera alle 21, a Mirabello Monferrato ci sarà lo del Liceo Coreutico e Musicale Saluzzo-Plana di Alessandria, in collaborazione con Stabilimento delle arti​. Per avere maggiori informazioni e per acquistare i biglietti cliccate qui.

La Casa del Principe Doria di San Sebastiano Curone ospita la mostra “Dipingere è un rischioso inizio“. Fino a domenica 25 giugno, dalle 15 alle 17, potrete osservare l’esposizione di 1000 utensili da lavoro raccolti da Piero Leddi, nell’installazione curata da Piero Mega, con la grande opera Toro-Europa. Durante le aperture inoltre sarà possibile, per coloro che ancora non lo hanno fatto, effettuare o rinnovare le iscrizioni all’Archivio Piero Leddi.

Dalle 14.30 alle 18 potete visitare il Museo San Giacomo di Lu. Gli ambienti espositivi raccolgono alcune tra le testimonianze più significative di Lu e del suo territorio: oreficerie, reliquiari, paramenti sacri, sculture lignee, dipinti su tela di pregio, fra cui opere di Orsola Maddalena Caccia; inoltre vi è un’esposizione dedicata al pittore divisionista Luigi Onetti. Il prezzo del biglietto intero è di 4 euro, ridotto di 3 euro e gratuito per ragazzi e titolari di tessere Abbonamento Musei e MoMu.

Nella splendida cornice del giardino botanico Spinarosa, nel Borghetto di Borbera, si terrà oggi una giornata dedicata allo yoga, alla letteratura e alla pittura. Per informazioni controllate la pagina Facebook del giardino botanico Spinarosa oppure scrivete all’email info@giardinospinarosa.it.

Questo weekend nella chiesa di San Remigio a Villadeati potrete osservare 60 fotografie legate agli anni ’60 scattate da Enzo Isaia.

Torna a Volpedo la “Notte Romantica.” Siete invitati a visitare il borgo, magari con il vostro strumento musicale, per suonare nelle piazzette, negli angoli e nelle vie di Volpedo, per partecipare così allo speciale “Flash Mob Unplagged“. Alle 19.30 nel Parco Malaspina Penati ascolterete i migliori brani della musica italiana e internazionale riprodotti dal gruppo “NonSoloNomadiTrio“. A seguire una cena bio con “sussurri” a cura degli Smaramaldi, oppure potete cenare, su prenotazione, alla Collina di Aurosa. Durante l’evento potrete anche assistere alla mostra fotografica di Gaston Jung. Alle 20.30 nella piazzetta dei Migrandi, Giorgio Boccassi narrerà il ciclismo eroico di Giovanni Gerbi. Seguirà una passeggiata romantica sulle orme di Pelizza da Volpedo e Teresa Bidone.

Nella Chiesa di San Giovanni a Sale si svolgerà questa sera alle 21.15, un importante concerto lirico dal titolo “Invito all’opera“, in occasione della festa di San Giovanni. Verranno eseguite le arie più famose tratte dalle opere di Verdi, Puccini Mascagni, Lehar, Leoncavallo e Donizetti. Ingresso libero, in caso di maltempo il concerto si svolgerà all’interno della chiesa.

Alle 21 potrete assistere a “Cantar per scherzo“, un concerto di musica classica e contemporanea. I protagonisti sono giovani affermati musicisti, interpreti dei grandi compositori di ogni epoca e stile. Il concerto si terrà nel parco del Catello a San Cristoforo e si farà una raccolta di offerte da destinare alla LILT, la delegazione di Novi Ligure.

A Villadeati questa sera alle 22, verrà proiettato nel cinema all’aperto nell’area San Remigio il film “La forma dell’acqua“. L’ingresso è a offerta libera e il ricavato sarà devoluto in beneficenza.

Siete invitati a partecipare a un viaggio attraverso l’epopea del viaggio spaziale, con un occhio di riguardo verso l’esplorazione spaziale commerciale iniziata da SpaceX, nell’Osservatorio Astronomico Naturalistico di Casasco. Per prenotare vi basterà cliccare sul sito officinescuola.it. L’ingresso è gratuito per i soci. Il “viaggio” comincerà alle 21.

Il complesso monumentale di Santa Croce e Ognissanti a Bosco Marengo ospita l’evento “Bagno di Gong”, tenuto dal Maestro Daniele Mahendra Riggiardi con i suoi gong e le sue campane tibetane. L’evento si svolgerà alle 17 all’interno del Chiostro adiacente all’ex refettorio. In caso di maltempo si terrà all’ interno della struttura.

Sul nostro sito trovate anche tante idee su cosa fare venerdì 23 giugno e cosa fare domenica 25 giugno ad Alessandria e in tutta la nostra provincia. Se invece preferite una sagra, qui trovate un elenco di quelle previste nel weekend dal 23 al 25 giugno.

Foto in copertina di Gaman Alice presa su Unsplash.