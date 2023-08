Maltempo in provincia: disagi a Casale Monferrato tra alberi caduti e black out

PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Primi disagi legati al maltempo in provincia di Alessandria. In particolare a Casale è caduto un albero in viale Marchino, dietro all’Ospedale Santo Spirito. La foto è stata postata dallo stesso sindaco Federico Riboldi.

Un altro albero è caduto in piazzale Duca d’Aosta mentre alcune zone sono senza corrente elettrica come Casale Popolo e zona Ronzone. Alcuni cittadini hanno anche segnalato diversi garage scoperchiati in corso Verdi. Segnalate anche delle lamiere cadute davanti al Pronto soccorso.