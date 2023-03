Nuovo ospedale Alessandria, Pd: “Due anni persi, noi da sempre perplessi sulla zona aeroporto”

ALESSANDRIA – “Due anni persi”. Il Partito Democratico di Alessandria ha commentato così gli ultimi sviluppi rispetto all’iter del nuovo ospedale, in particolare le dichiarazioni dell’assessore regionale Icardi rispetto alla necessità di una valutazione comparativa tra altre aree, oltre alla zona aeroporto. “Mentre in tutto il Piemonte altre zone già hanno predisposto progetti e cantieri per i loro futuri ospedali, qui si riparte da zero. Mettendo a rischio finanziamenti, progetti, e la stessa realizzazione dell’ospedale“.

“Il PD e la giunta Abonante hanno sempre espresso perplessità sul sito dove costruire il nuovo ospedale di Alessandria, sia per note situazioni idrogeologiche, sia per la complessità di trasferimento del piccolo aeroporto presente nel sito. Ma consapevoli della necessità della nuova struttura ospedaliera, hanno sempre collaborato con la Regione Piemonte per la realizzazione del nuovo ospedale. Il presidente della Regione, Cirio e l’assessore Icardi, dopo aver sempre rifiutato ogni ipotesi di sito alternativo e decretato l’assoluta priorità alla zona prescelta, oggi, dopo due anni, ci dicono che il sito non è adeguato e bisogna ragionare anche su altri luoghi alternativi”.