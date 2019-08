AGGIORNAMENTO ORE 21.35: sono oltre 70 i lavoratori della ditta Bobst intossicati, una cifra che comprende le persone ricoverate in ospedale, tutte in codice verde, e quelle andate a casa.

AGGIORNAMENTO ORE 19.04 – Sono oltre 50 le persone intossicate e ricoverate in codice verde negli ospedali di Casale, Vercelli e infine Chivasso. È stato probabilmente un piatto servito in mensa nei tre turni previsti a causare le gastroenteriti nel personale. I dipendenti hanno cominciato a sentirsi male alle 14 e poi è iniziato il via vai continuo delle ambulanze. Insieme ai sanitari del 118 e della Croce Rossa sul posto sono accorsi i Carabinieri di San Giorgio e Casale Monferrato insieme ai colleghi del Nucleo Antisofisticazioni e il personale Asl per ricostruire l’accaduto e individuare le ragioni dell’intossicazione. Sono state avviate le analisi per risalire all’alimento che ha provocato i disturbi nei lavoratori ed eventuali responsabilità. La mensa della Bobst, estranea all’accaduto, è attualmente gestita da un’azienda esterna con sede a Roma.

SAN GIORGIO MONFERRATO – Al momento sarebbero venticinque i lavoratori rimasti intossicati dopo aver mangiato in mensa nella ditta Bobst a San Giorgio Monferrato. Le persone hanno ricevuto le cure dei sanitari del 118 e sono state trasferite in codice verde negli ospedali di Casale e Vercelli.

I Carabinieri di Casale, sul posto con il tenente Puglisi, e i militari di San Giorgio Monferrato stanno cercando di ricostruire l’accaduto insieme ai colleghi del Nas. Dalle prime informazioni pare che a causare il malessere nei lavoratori possa essere stato del pesce servito in mensa. Seguiranno aggiornamenti.