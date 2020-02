AGGIORNAMENTO ORE 11.40 – Vigilantes con le mascherine e ingressi contingentati in alcuni locali per evitare assembramenti. Torino si è svegliata così questa mattina dopo i primi casi riscontrati in città di contagio da coronavirus. Le misure sono state prese al Palazzo di Giustizia di Torino per ragioni di lavoro.

AGGIORNAMENTO ORE 11.14 – Riaperto il pronto soccorso di Tortona dopo il caso sospetto di coronavirus.

PIEMONTE – Il Piemonte si ferma per il coronavirus. Nella giornata di ieri, domenica 23 febbraio 2020 Alberto Cirio, Presidente della Regione Piemonte, ha firmato l’ordinanza con le misure urgenti da seguire fino a sabato 29 febbraio per evitare la diffusione del contagio. Il tutto sarà comunque vagliato di ora in ora e le disposizioni potrebbero anche variare.

Attualmente il documento prevede la chiusura per una settimana delle scuole di ogni ordine e grado, la chiusura dei musei oltre agli altri istituti e luoghi di cultura. Sono state sospese anche le manifestazioni ed eventi di qualsiasi tipo (culturali, ludico, sportive e religiose). Sospesi anche i viaggi di istruzione in Italia e all’estero.

Gli uffici pubblici, i negozi e i centri commerciali saranno invece regolarmente aperti.