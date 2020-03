AGGIORNAMENTO ORE 08.24 – La Lega Pro, in accordo con l’Assocalciatori, ha stabilito lo stop degli allenamenti sino al 20 marzo. Una precauzione necessaria per evitare il diffondersi del coronavirus e rischi inutili per i calciatori e lo staff.

PIEMONTE – L’emergenza coronavirus non si ferma in Piemonte e in provincia di Alessandria. Il governatore Cirio, nella giornata di ieri, ha appoggiato il pensiero del collega della Lombardia Fontana parlando di misure ancora più restrittive per fermare il diffondersi del Covid-19 in tutta Italia. Intanto in Piemonte sono 482 i contagi da coronavirus, 69 in provincia di Alessandria. In tutto il Piemonte sono stati eseguiti eseguiti oltre 2800 test di cui 1986 sono risultati negativi e 362 in attesa di risultato. Il dato è aggiornato alla serata di ieri, martedì 10 marzo 2020.