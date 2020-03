AGGIORNAMENTO ORE 08.17 – Il sindaco di Isola di Sant’Antonio Cristian Scotti, dopo aver contattato l’Asl di Tortona, di sanificare l’intero territorio comunale.

AGGIORNAMENTO ORE 07.46 – “Ringraziamo il Governo per aver ascoltato la nostra profonda preoccupazione e per aver accolto la proposta di misure più rigide e severe, così come chiesto anche dalla nostra Regione“. Lo ha detto il governatore del Piemonte Alberto Cirio commentando le nuove restrizioni presentate nella serata di ieri dal premier Giuseppe Conte. “Il Piemonte farà la sua parte insieme al resto d’Italia contro il coronavirus“.

PIEMONTE – Nella serata di ieri, mercoledì 12 marzo, il premier Giuseppe Conte ha annunciato nuove restrizioni per il contenimento del coronavirus. Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha dichiarato che resteranno aperti unicamente “i negozi di alimentari, alla consegna a domicilio, ai trasporti e alle fabbriche, ma con misure di sicurezza“. Secondo Conte, se tutti dovessero rispettare le nuove regole, “l’effetto di questo grande sforzo lo potremo vedere tra due settimane. Se i numeri dovessero continuare a crescere, cosa niente affatto improbabile, non dovremo affrettarci a varare altre misure. Dobbiamo essere lucidi, misurati, rigorosi, responsabili“.

Image by Tumisu from Pixabay