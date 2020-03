AGGIORNAMENTO ORE 07.51 – Al santuario dell’Immacolata Concezione di Ovada verrà rinnovato il voto fatto dalla città nel 1631 alla Madonna per liberarla dalla peste. Questa volta la comunità chiederà una tregua dalla pandemia provocata dal coronavirus.

AGGIORNAMENTO ORE 07.35 – Il coronavirus e le restrizioni che ha comportato ci ha reso tutti un po’ più soli e distanti. Ne abbiamo parlato con chi si occupa di questo nell’articolo sottostante.

PIEMONTE – Triste primato regionale quello raggiunto nella giornata di ieri dal Piemonte dall’inizio dell’emergenza da coronavirus. Sono stati infatti 66 i morti registrati martedì 24 marzo dall’Unità di crisi della Regione. L’Alessandrino conta ora oltre 100 decessi superando nuovamente Torino e portandosi prima in questa triste classifica. In aumento anche i contagi, in totale 5.767. Ma ieri è stata anche la volta di un nuovo messaggio alla Nazione da parte del premier Conte che ha annunciato nuovi cambiamenti come l’introduzione di multe più salate ai trasgressori garantendo comunque la sopravvivenza dei servizi basilari per la popolazione come la filiera alimentare o la distribuzione di carburante.