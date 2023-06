Addio a Silvio Berlusconi: 16 anni fa l’ultimo suo comizio ad Alessandria, in un Teatro Comunale gremito

ALESSANDRIA – Tutta l’Italia è in lutto per la scomparsa di Silvio Berlusconi. Imprenditore, politico, il “Cavaliere”, come ha comunicato il Corriere della Sera, si è spento a 86 anni al San Raffaele di Milano. Fondatore di Forza Italia, il suo lunghissimo percorso politico è inevitabilmente legato anche alla nostra provincia. L’ultima volta che venne ad Alessandria fu il 17 maggio 2007, per sostenere il candidato sindaco, poi eletto al primo turno, Piercarlo Fabbio. Il comizio si tenne in un Teatro Comunale gremito.

Il 4 giugno dello scorso anno era in programma un ritorno del leader di Forza Italia per la campagna elettorale al Teatro Alessandrino, a sostegno della candidatura a sindaco di Gianfranco Cuttica di Revigliasco. Alla fine, però, il Cavaliere non riuscì a presenziare fisicamente ma intervenne al telefono.