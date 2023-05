Avanzi (Università) contro l’occupazione Casa delle Donne: “Amministrazione trovi una soluzione”

ALESSANDRIA – Non è un luogo abbandonato ma un posto acquisito dall’Ateneo per realizzare il Campus e questo percorso non può essere interrotto. Il Rettore dell’Università del Piemonte Orientale, Gian Carlo Avanzi, è molto netto sull’occupazione avvenuta sabato mattina di una porzione dello stabile agli Orti da parte del Collettivo “Non una di meno” per restituire una sede alla Casa delle Donne.

“L’Università – spiega Avanzi – pur comprendendo che la comunità Casa delle Donne Transfemminista Queer necessiti di una propria sede, si oppone fermamente a tutti gli atti di illegalità, compreso quello di occupazione dello stabile che a breve dovrà essere demolito per far spazio al Campus”. L’opposizione però non è l’unica presa di posizione perché il Rettore ha chiesto anche “all’Amministrazione cittadina e gli altri Enti territoriali locali di trovare una soluzione che vada incontro alle esigenze del collettivo “Nonunadimeno”, esigenze che non possono essere soddisfatte a discapito di quelle degli studenti e della comunità universitaria. Per parte nostra chiediamo all’Associazione che ci vengano prontamente restituiti gli spazi abusivamente occupati, così che l’Ateneo possa proseguire, senza indugi e ritardi, il proprio lavoro e il proprio impegno a favore della comunità studentesca e del territorio”.

L’ex sede della Circoscrizione Nord di Alessandria, in Viale Michel, di proprietà appunto dell’Università del Piemonte Orientale “a differenza di quanto affermato dalle attiviste che hanno occupato lo stabile, non è un luogo abbandonato ma un edificio che l’Ateneo ha recentemente acquistato per costruire un grande Campus universitario. I tecnici dell’Ateneo lavorano da tempo alla progettazione per consentire a studentesse e studenti di poter fruire quanto prima del nuovo Campus, garantendo, così, il loro diritto allo studio previsto dalla costituzione. È inoltre del tutto evidente alla città di Alessandria e alle sue istituzioni come la costruzione di un grande e moderno campus universitario sia fondamentale per lo sviluppo della città stessa, oltre a rappresentare un’eccezionale occasione di miglioramento del sistema universitario pubblico, aspetti che rendono oltremodo urgente il compimento di quest’opera“.