Cosa fare in provincia di Alessandria. Gli eventi di venerdì 16 giugno

PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Sono molteplici gli eventi che animeranno Alessandria e provincia durante questo venerdì 16 giugno.

Tra questi vi segnaliamo oggi la Mille Miglia farà la sua penultima tappa nella città di Alessandria. A partire dalle 12 gli equipaggi saranno accolti in Piazza Garibaldi dove effettueranno una sosta per il pranzo dando a residenti, turisti e appassionati, la possibilità di ammirare auto d’epoca condotte da personalità di grande notorietà.

Alle Sale d’Arte di Alessandria si può visitare invece la mostra “Gabriele Basilico/Ritorni a Beirut-Back to Beirut“, che presenta il lavoro realizzato da Gabriele Basilico durante quattro missioni fotografiche a Beirut nel 1991, 2003, 2008 e 2011. Proprio in occasione del passaggio della Mille Miglia ad Alessandria, le Sale d’Arte di Alessandria resteranno poi aperte con orario continuato dalle 10 alle ore 19. Da sabato 17 giugno la mostra si potrà poi visitare dal giovedì alla domenica dalle 15 alle 19, fino al 1° ottobre.

Cosa fare ad Alessandria

Al Teatro Alessandrino si terrà alle 11 di questa mattina, l’inaugurazione della mostra fotografica “Ritratti di cinema. La sala, il lavoro, il pubblico”, ideata e curata da Alessandro Gaido, con le fotografie di Diego Dominici. Il progetto è nato per ritrarre le comunità cinematografiche e coloro che continuano a vivere e promuovere la settima arte nelle sale piemontesi. All’interno del Teatro potrete osservare 54 scatti di diversi formati che mostrano 35 cinema in attività su tutte le province del Piemonte, che oggi, più che mai, è necessario tutelare. verrà esposta al Cinema Teatro La mostra rimarrà aperta fino al 30 giugno e si potrà visitare tutti i giorni dalle 19.30 alle 22. Ingresso gratuito.

Per il Festival Internazionale di opera e teatro musicale di piccole dimensioni “Scatola Sonora“, il Dipartimento Jazz si esibirà alle 17 nell’Auditorium Pittaluga, in via Parma 1, per un omaggio a Jeanne Lee, una delle più grandi voci del jazz, con una carriera quarantennale e più di 40 album registrati. Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Cosa fare a Tortona

Nell’ambito del progetto culturale “ViaggiAMO con i libri“, la Biblioteca Civica “Tommaso De Ocheda” ha organizzato il Festival di letteratura “Libri dal vivo” che si svolgerà dal 12 al 17 giugno. Il Festival vuole valorizzare e far conoscere l’editoria e gli autori del territorio. Oggi alle 17.30 Mauro Rivetti presenterà il suo libro “Ciak si muore“, alle 18.15 ci sarà lo scrittore Nico Priano con il libro “Una piccola danza macabra” e infine, alle 21, Lorenzo Oggero con il libro “Non c’è due senza uno“. Gli incontri si terranno all’aperto negli spazi della biblioteca, ma in caso di maltempo l’evento si sposterà nella sala presentazioni della Biblioteca. Per info potete contattare l’email: biblioteca@comune.tortona.al.it.

Cosa fare a Valenza

Fino a domani, sabato 17 giugno, il Centro Comunale di Cultura ospita la mostra “Guida Alpina-fotografo-scrittore: Cosimo Zappelli“, a cura della giornalista e fotografa Ada Brunazzi. L’esposizione vuole ricordare la storia del grande alpinista viareggino, scomparso oltre trent’anni fa. Potete visitare la mostra oggi e domani, dalle 9 alle 12.

Cosa fare a Casale Monferrato

Alle 18, al Castello del Monferrato, si terrà l’inaugurazione di due mostre allestite per la rassegna “Monfrà Jazz Fest“, “Biocultural Heritage“e “Jazz l’energia del sorriso e dell’amicizia“. Le mostre poi saranno visitabili dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 19, il sabato e la domenica dalle 10 alle 13 e nel pomeriggio dalle 15 alle 19. L’ingresso è gratuito. Per avere maggiori info cliccate sul sito ufficiale del Monfrà Jazz Fest.

Cosa fare a Novi Ligure

Si rinnova, anche quest’anno, l’appuntamento con Fest’Acos, promossa dal Gruppo Acos. A partire dalle 9.30 al teatro “Romualdo Marenco” di Novi Ligure, si terrà il convegno dal titolo “Sostenibilità: in che modo progresso e sostenibilità possono convivere”, organizzato con il patrocinio di Utilitalia. Le tematiche principali che verranno trattate durante il convegno saranno l’efficientamento e comunità energetiche, la sostenibilità nel ciclo idrico integrato e l’economia Circolare.

Cosa fare ad Acqui Terme

Questo venerdì si può partecipare a un pomeriggio in ricordo di Paolo Repetto, direttore della Biblioteca Civica di Acqui Terme dal 1981 al 2015. Alle 17.30 verrà inaugurata una grande panchina letteraria in memoria del Direttore, nel giardino del Birdgarden del Castello di Paleologi. Per l’occasione interverranno il Sindaco Danilo Rapetti, Matteo Ravera e Riccardo Massola. La Compagnia Stabile allieterà il pomeriggio con la lettura di opere letterarie. A partire da oggi fino a domenica 18 giugno, si terrà in Piazza Italia un grande evento dedicato alla pallavolo. Saranno tre giorni di gare, incontri e non mancheranno momenti di festa. Alle 16 di oggi ci sarà l’inaugurazione del Torneo Internazionale di Pallavolo. Per saperne di più clicca qui.

Cosa fare nel resto della provincia di Alessandria

Nono appuntamento della rassegna “E a un certo punto il rosso cambiò colore”, giunta ormai alla terza edizione. Negli spazi della Fondazione Luigi Longo, in via Baudolino Giraudi a Castellazzo Bormida, questa sera alle 21, si potrà assistere al concerto in solo di Giua, “Piovesse sempre così”. Inoltre verrà presentato il volume “Cile Italia, Sola andata – Storia di un profugo cileno“: interverrà l’autore Hector “Mono” Carrasco in conversazione con Chiara Lombardi dell’Associazione Memoria della Benedicta. L’ingresso è libero a donazione libera e volontaria. Per info si può contattare il 333 3370203 o il 393 9094004 o scrivere a segreteria@fondazioneluigilongo.it.

Alle 21.30 a San Salvatore Monferrato si terrà il primo dei tre appuntamenti letterari per il ciclo “Notti d’estate al Parco Torre“. Sarà presentato il libro di Fabrizio Meni “Un due tre, stella“, da Daniele Borioli ed Elisa Molina. Gli appuntamenti sono tutti a ingresso libero e gratuito.

In occasione delle Giornate Europee dell’Archeologia, a Libarna, all’interno dell’Infopoint dell’Area Archeologica, si terrà alle 16.30, una conferenza a cura degli archeologi Valentina Barberis e Simone Lerma sul tema “Libarna e il suo territorio fra tutela e valorizzazione”. A seguire ci sarà la proiezione del docufilm “Il cammino della Postumia” con la voce narrante di Paolo Rumiz e sarà presente anche il regista Alessandro Scillitani. Ingresso libero fino a esaurimento posti. Prenotazione obbligatoria via mail a libarna.arteventi@gmail.com.

Se amate la natura, non potete perdere l’appuntamento di questa sera all’Oasi Naturalistica di Sant’Antonio. Dalle 21 alle 23 le guide dell’Associazione Naturalistica Codibugnolo vi guideranno in un’escursione notturna esplorativa per immergervi nelle luci delle magiche lucciole. Per partecipare all’escursione gli adulti e i bambini fino ai 14 anni pagano 10 euro, i bambini sotto i 3 anni, invece, non pagano. Nell’area non sono ammessi i cani e in caso di maltempo l’evento verrà annullato. Vi consigliamo di vestirvi comodi e a strati, indossare scarpe idonee a un’escursione in natura e di portare un repellente per insetti, una torcia e un vasetto di vetro con il tappo.

La Casa del Principe Doria di San Sebastiano Curone ospita la mostra “Dipingere è un rischioso inizio“. Da oggi fino a domenica 18 giugno, dalle 15 alle 17, potrete osservare l’esposizione di 1000 utensili da lavoro raccolti da Piero Leddi, nell’installazione curata da Piero Mega, con la grande opera Toro-Europa. Durante le aperture inoltre sarà possibile, per coloro che ancora non lo hanno fatto, effettuare o rinnovare le iscrizioni all’Archivio Piero Leddi.

Sul nostro sito trovate anche tante idee su cosa fare sabato 17 giugno e cosa fare domenica 18 giugno ad Alessandria e in tutta la nostra provincia. Se invece preferite una sagra, qui trovate un elenco di quelle previste nel weekend dal 16 al 18 giugno.