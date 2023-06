Cosa fare in provincia di Alessandria. Gli eventi di sabato 17 giugno

PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Sono molteplici gli eventi che animeranno Alessandria e provincia durante questo sabato 17 giugno.

Tra questi vi segnaliamo che oggi torna ad Alessandria la 24Ore di Basket di Borgo Rovereto, l’iniziativa che da 18 edizioni unisce sport e solidarietà. La “non stop” di basket inizierà alle 12 nel campo dell’area polisportiva “Rovereto Central Park, “Ex Gil” – area Provveditorato agli Studi, in Corso Monferrato. Due squadre continueranno poi a giocare facendo ruotare i giocatori fino alle 12 di domenica 18 giugno. Per partecipare è prevista una quota di iscrizione di 10 euro che darà diritto al ritiro della canotta da gioco il giorno stesso del torneo. All’atto dell’iscrizione gli atleti potranno anche scegliere il turno di gioco e l’orario preferito. L’incasso sarà interamente devoluto in beneficenza a sostegno dell’Associazione “Nessuno Escluso – ambulatorio medico”. All’interno dell’Area “Rovereto Central Park” sarà allestito uno spazio ristoro, un’area relax e uno spazio musica e intrattenimento per il divertimento di tutti. Per informazioni potete contattare il 347 6451192 oppure il 347 1581799.

Ad Alessandria comincia oggi anche la “Festa di Borgo Rovereto“: la tradizionale manifestazione torna dopo 4 anni di stop e riparte dalle 26esima edizione. Il programma di appuntamento è ricchissimo e prevede musica, cultura, buon cibo e shopping. Qui trovate il calendario completo, per maggiori dettagli visitate invece il sito ufficiale della Festa, oltre che sulle pagine Facebook, Instagram e via mail a info@festadiborgorovereto.it.

Cosa fare ad Alessandria

Fino a fine ottobre sarà possibile visitare la mostra “Gabriele Basilico/Ritorni a Beirut-Back to Beirut“. La mostra presenta il lavoro realizzato da Gabriele Basilico durante quattro missioni fotografiche a Beirut nel 1991, 2003, 2008 e 2011. La mostra rimane aperta dalle 15 alle 19, dal giovedì alla domenica. Per acquistare i biglietti o per prenotare potete contattare l’email serviziomusei@asmcostruireinsieme.it , il numero 0131 234266 oppure il 349 9378256.

Fino al 29 ottobre nelle sale d’arte al piano terra di Palatium Vetus, in piazza della Libertà 28 ad Alessandria, è allestita la mostra antologica “Segni materiali fonemi” che raccoglie una quarantina di opere di Carlo Pace, tra cui alcune inedite. La mostra è suddivisa idealmente in tre percorsi che rappresentano i tre momenti principali dell’arte di Carlo Pace. L’esposizione è aperta sabato e domenica con orario 9-13 e 15-19. Ingresso gratuito. Trovate maggiori dettagli nel nostro articolo dedicato.

Al Teatro Alessandrino, fino al 30 giugno, potrete assistere alla mostra fotografica “Ritratti di cinema. La sala, il lavoro, il pubblico“, aperta tutti i giorni, dalle 19.30 alle 22, con ingresso gratuito. Si tratta di un progetto nato per ritrarre le comunità cinematografiche e coloro che continuano a vivere e promuovere la settima arte nelle sale piemontesi. Ideata e curata da Alessandro Gaido, con le fotografie di Diego Dominici: 54 scatti di diversi formati che mostrano 35 cinema in attività su tutte le province del Piemonte, che oggi, più che mai, è necessario tutelare.

Dante Paolo Ferraris presenta il suo libro “Girovagando per il Piemonte“, nel quale descrive un centinaio di piccoli borghi visitati, riuscendo così a far immergere il lettore tra le strade, i vicoli, i castelli e le chiesette di questi piccoli paesi piemontesi. Un libro che fonde la storia locale, la cucina tradizionale, il mito e le leggende. La presentazione si terrà alle 17 al Museo Etnografico della Gambarina. A colloquiare con l’autore ci sarà il giornalista Marcello Feola. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti.

Cosa fare a Tortona

Nell’ambito del progetto culturale “ViaggiAMO con i Libri” quest’anno la Biblioteca Civica “Tommaso De Ocheda” ha organizzato il festival di letteratura “Libri dal Vivo“. Si tratta di un festival che vuole valorizzare e far conoscere l’editoria e gli autori del territorio. Durante la giornata di oggi verranno presentati molti libri, tra cui: “Impressioni cretesi” di Marco Grassano alle ore 11.45; “La Novi di parte Guelfa dalla Scrivia a via Roma” e “La Collegiata di Novi Ligure: fede, storia e bellezza nel cuore della città” alle 15.30; “Eco di sangue a Colmegna” di Marco Marcuzzi alle 16.15; “Stragi, banditi, povertà. Storia di un padre” di Maria Monica Gentili alle 17; “Dal buio della cecità alla rinascita: le tante di strade” di Enrica Bosio alle 17.45; “Le molte vite di Ada. Ada Della Torre (1914-1986)” di Graziella Gaballo alle 18.30 e “Il problema non è il ragno” e “Lucciole per lanterne” di Daria Ubaldeschi. Gli incontri si terranno all’aperto negli spazi della biblioteca, ma in caso di maltempo l’evento si sposterà nella sala presentazioni della Biblioteca. Per avere maggiori info potete contattare l’email biblioteca@comune.tortona.al.it

Cosa fare a Valenza

Dalle 9 alle 12 potete visitare la mostra “Guida Alpina-Fotografo-Scrittore: Cosimo Zappelli“, curata dalla giornalista e fotografa Ada Brunazzi. L’esposizione è stata organizzata nel Centro Comunale di Cultura e l’obiettivo è quello di ricordare la storia del grande alpinista viareggino a oltre trent’anni dalla sua scomparsa.

Al Teatro Sociale, alle 21, si tiene il concerto “Ciclo PianoEchos” del pianista Alexander Lonquich. Nel corso della serata verrà consegnato il premio “Tasto d’Argento 2023” proprio ad Alexander Lonquich. Il prezzo del biglietto è di 5 euro. Per informazioni e prenotazioni dei biglietti contattate l’email info@festivalechos.it oppure il numero 348 7161557.

Cosa fare a Casale Monferrato

A Palazzo Vitta, per il “Monfrà Jazz Fest 2023“, è stato organizzato “Improvvisa che ti passa!“, un laboratorio di improvvisazione libera e composizione estemporanea, condotto da Gabriele Guglielmi, cantante, compositore, didatta e direttore del pluripremiato Joy Singers Choir di Valenza. Il laboratorio comincia alle 9.30 e il costo di partecipazione è di 10 euro, 5 per i soci dell’Accademia “Le Muse”.

Al Castello del Monferrato, potrete assistere a due mostre allestite sempre per la rassegna “Monfrà Jazz Fest“,”Biocultural Heritage” e “Jazz l’energia del sorriso e dell’amicizia“. Le esposizioni saranno visitabili dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 19, il sabato e la domenica dalle 10 alle 13 e nel pomeriggio dalle 15 alle 19. L’ingresso è gratuito. Per avere maggiori info cliccate sul sito ufficiale del Monfrà Jazz Fest. Sempre al Castello del Monferrato, oggi, a partire dalle 11.30, si terrà la “Vestizione del Cavaliere“. Un appuntamento con l’Ordine della Lancia che accompagnerà i piccoli spettatori nel valoroso corpo dei Cavalieri e nel loro mondo antico, con prove di coraggio e abilità. In caso di maltempo la rappresentazione si terrà nel torrione del secondo cortile. L’evento è stato organizzato dalla Biblioteca delle Ragazze e dei Ragazzi “E. Luzzati”. A un anno di distanza dall’improvvisa e tragica scomparsa del 26enne monferrino Edoardo Bornia, talentuoso chitarrista, la città casalese lo ricorda con un evento a scopo benefico. All’imbarcadero di viale Lungo Po Gramsci si terrà la manifestazione “Un Po di Edo“, un appuntamento che coniugherà la grande passione del giovane per la musica e l’arte. Durante tutto l’evento, a ingresso libero, si raccoglieranno fondi per finanziare borse di studio per aiutare negli studi musicali giovani e promettenti artisti locali. Alle 14.40 salirà sul palco la Banda della Collina, alle 18 ci saranno i Why Not?, cinque giovani musicisti monferrini che suonano cover anni ‘70 ’80 e ’90 e alle 21 si esibiranno gli Still Raining, la band tributo agli Slayer, della quale Edoardo Bornia faceva parte. A chiudere la serata i Gipsy Pink, la band tributo dei Pink Floyd. Inoltre, nel pomeriggio, l’artista monferrino Piergiorgio Panelli si cimenterà in una performance singolare, intitolata “Il suono del colore“, durante la quale realizzerà una grande tela di circa 10 metri. L’opera, una volta terminata, sarà messa in vendita per beneficenza. L’area della festa vedrà la presenza dei volontari Croce Rossa che offriranno ai bambini un omaggio e mostreranno il funzionamento delle loro apparecchiature. Saranno presenti anche alcuni insegnanti dell’Istituto Soliva, con il pianoforte, le percussioni e la chitarra per insegnarvi a suonare. Per tutto il giorno, nella zona dell’imbarcadero, sarà presente un servizio bar-ristorazione.

Cosa fare ad Acqui Terme

Fino a domenica 18 giugno, si terrà in Piazza Italia un grande evento dedicato alla pallavolo. Saranno tre giorni di partire, incontri e non mancheranno momenti di festa. Oggi a partire dalle 9 ci saranno le gare di qualificazione, alle 20 “dinner time” e a chiudere, alle 21.30, musica per il “Sv Party”. Per saperne di più clicca qui.

È possibile visitare la mostra di opere contemporanee realizzate da Mirco Marchelli, artista visivo e compositore. L’esposizione, dal titolo “Lieti motivi“, è stata elaborata nel Museo Archeologico di Acqui Terme e descrive il rapporto tra e varie arti, collegate idealmente tra loro dal richiamo agli elementi espressivi e stilistici del Barocco. La mostra si conclude con una grande installazione musicale, ascolterete infatti la melodia “Lieti motivi”, composta dall’artista stesso. Potete visitare la mostra dal martedì alla domenica, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20. Per info contattate l’email amicimuseiacquesi@gmail.com oppure il numero 349 2263812.

Vi consigliamo di visitare Villa Ottolenghi nel dominio collinare vitivinicolo dell’Alto Monferrato. Un eccezionale esempio di arte sinottica del Ventennio, a cui contribuirono per la realizzazione celebri architetti come Marcello Piacentini e artisti come Arturo Martini, Fortunato Depero, Venanzo Crocetti. Le visite guidate della Villa, dei Giardini e del Tempio, con degustazione finale dei vini del Dominio Borgo Monterosso, si svolgono ogni sabato e domenica alle 14.30. La durata della visita è di circa 150 minuti e il costo è di 15 euro per gli adulti, gratuito per i minori di 12 anni. La prenotazione è obbligatoria al numero 335 6312093 oppure al 0144 322177.

Cosa fare nel resto della provincia di Alessandria

A Garbagna, all’Oratorio di San Rocco in Piazza Principe Doria, potete visitare la mostra personale fotografica di Aniello Saravo dal titolo “Borgo di Garbagna“. Le foto, scattate da Aniello Saravo in bianco e nero, rappresentano alcuni angoli particolari e suggestivi del paese. L’autore espone, accanto alle foto, anche alcune sue opere pittoriche. La mostra resterà aperta fino al 30 giugno con i seguenti orari: sabato dalle 18 alle 19.30 e domenica dalle 10.30 alle 12.30.

Alle 17.30, in via Memeli 44 a Gavi, si terrà l’inaugurazione della mostra personale di Claudio Ruax, una guida tra le percezioni, i pensieri, i ricordi e i sogni dell’artista. La mostra rimarrà aperta fino al 25 giugno, il sabato dalle 16.30 alle 19 e la domenica dalle 10 alle 12 e dalle 16.30 alle 19.

Il violoncellista Massimo Macrì, il fisarmonicista Davide Vendramin e l’attrice Eleonora Macrì Pedregal vi aspettano questa sera alle 21 nella chiesa della Beata Vergine Addolorata a Vignale Monferrato, dove suoneranno musiche di autori argentini e spagnoli. Il progetto consiste nell’interpretazione di musiche intervallate da letture di poesie di autori argentini, contemporanei e spagnoli come il grande Federico Garcia Lorca. L’amore universale e il sentimento eterno saranno gli argomenti principali della serata.

A Bosio, partirà alle 9.30 un’escursione per i boschi del Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo. Il costo per partecipare all’escursione è di 5 euro. Per info e prenotazioni chiamate il numero 011 4320191 o scrivete all’email iolanda.russo@areeprotetteappenninopiemontese.it.

La scrittrice Margherita Oggero presenterà, nell’aula di lettura della biblioteca comunale “Alessandra Fracchia“, il suo libro “Brava Gente“. L’incontro si terrà alle 16.30.

A Sale, nella Chiesa di Santa Maria e San Siro, alle 21.15 andrà in scena il quarto appuntamento del Maggio Musicale 2023: ospite l’Ensemble di Musica Antica del Conservatorio “A. Vivaldi“ di Alessandria che presenterà “Barocco nel Nuovo Mondo” dedicato alla musica gesuitica latino-americana tra ‘600 e ‘700.

Siete invitati a una serata all’insegna della musica e dell’arte intitolata “Blue Moon” a Vignole Borbera, in piazza Figini. A partire dalle 21 suonerà il Gatsby Trio, formato dal pianista Raffaele Cecconi, il bassista Marco Battelli e dalla polisassofonista Simona Vaccari, con la straordinaria partecipazione della cantate Cristiana Emoli. Inoltre, potrete osservare le opere pittoriche di Carlotta Ceccon. Ingresso libero.

Al Salone Saoms a Francavilla Bisio sono in programma molti appuntamenti dedicati alla musica classica e contemporanea, alla scoperta della natura, ai siti archeologici e ai teatri dell’Alto Monferrato. Questa sera alle 21 suoneranno giovani musicisti, interpreti dei grandi compositori come Mozart, Brahms e Chopin. Durante il concerto si raccoglieranno delle offerte da destinare alla LILT, la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori di Novi Ligure. Sarà presente il direttore artistico Gianluca Faragli.

La Casa del Principe Doria di San Sebastiano Curone ospita la mostra “Dipingere è un rischioso inizio“. Oggi e domani, domenica 18 giugno, dalle 15 alle 17, potrete osservare l’esposizione di 1000 utensili da lavoro raccolti da Piero Leddi, nell’installazione curata da Piero Mega, con la grande opera Toro-Europa. Durante le aperture inoltre sarà possibile, per coloro che ancora non lo hanno fatto, effettuare o rinnovare le iscrizioni all’Archivio Piero Leddi.

