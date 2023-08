Cosa fare in provincia di Alessandria: gli eventi di sabato 19 agosto

PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Anche questo weekend sono molteplici gli eventi in programma ad Alessandria e provincia.

Tra questi vi segnaliamo che alla “Pagliarella” di Casal Cermelli, in via Ovada, dalle 21.30 potrete scatenarvi in balli swing e non solo. Suonerà il “Balanceo Quartet” formato da Max Vigilante (voce e pianoforte), Paolo Pezzi (sax tenore), Andrea Ferrera (contabbasso) e Federico Lagomarsino (batteria). Il concerto, organizzato dall’Avis di Casal Cermelli, con il patrocinio del Comune e il contributo del Csvaa, servirà a raccogliere fondi per la popolazione dell’Emilia-Romagna vittima dell’alluvione. L’ingresso è libero.

Questa sera ad Acqui Terme si terrà la Notte Bianca Brasiliana. Durante la serata non mancheranno la musica, il divertimento e anche appuntamenti culturali. In piazza Italia, dalle 21, ci sarà “Rave the city”. Per la rassegna “Revolution Colture No Planet B 2023“, alle 20 sarà possibile assistere in piazza Bollente al dibattito “Il tempo è cambiato – Negazionismo climatico e fake news” a cura di Cartoonia APS. Alle 21 si terrà un concerto dei “TheMorbelli”. Per info potete contattare il numero 339 4083494 o l’email info@revolutionculture.it. Inoltre, al Camelot Cafè potrete gustare dalle 19 alle 23 un gustoso aperitivo.

Cosa fare ad Alessandria

La mostra “Ritorni a Beirut- Back to Beirut” si è arricchita di una nuova sezione. Accanto alle fotografie scattate da Gabriele Basilico durante le quattro missioni nella città libanese, nel 1991, 2003, 2008, 2011, alle Sale d’Arte di Alessandria si possono ammirare anche 13 scatti del fotografo milanese dedicati proprio alla città di Alessandria. Gli scatti di Gabriele Basilico resteranno in mostra negli spazi espositivi in via Machiavelli 13 fino al 1° ottobre e si possono ammirare dal giovedì alla domenica dalle 15 alle 19.

Cosa fare ad Acqui Terme

Fino al 3 settembre a Palazzo Robellini sarà in mostra l’arte di Zoran Music. Grazie ai coniugi Adriano e Rosalba Benzi, si potranno ammirare alcune opere del pittore e incisore di origine slovena, soprannominato il “pittore dei cavallini”, per via di uno dei soggetti più ricorrenti nei suoi lavori. La mostra è aperta dal martedì alla domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. L’ingresso è gratuito.

Oggi alle 16.30 potete visitare i depositi museali del Museo Archeologico della città acquese. Sarete accompagnati da un membro della Sezione Statiella dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri. Per ulteriori informazioni contattate il numero 0144 57555.

In piazza Bollente, a partire dalle 21, si terrà “Scacchi in Piazza“, un appuntamento per condividere la passione per gli scacchi. La partecipazione è libera e aperta a grandi e piccini.

Cosa fare a Casale Monferrato

Vi consigliamo di visitare Villa Ottolenghi nel dominio collinare vitivinicolo dell’Alto Monferrato. Un eccezionale esempio di arte sinottica del Ventennio, a cui contribuirono per la realizzazione celebri architetti come Marcello Piacentini e artisti come Arturo Martini, Fortunato Depero, Venanzo Crocetti. Le visite guidate della Villa, dei Giardini e del Tempio si svolgono ogni sabato e domenica alle 14.30. La durata della visita è di circa 150 minuti e il costo è di 15 euro per gli adulti, gratuito per i minori di 12 anni. La prenotazione è obbligatoria al numero 335 6312093 oppure al 0144 322177.

Cosa fare a Ovada

Questa mattina alle 10 si inaugurerà la mostra “Fantasia d’arte“, nella Saletta in piazza Cereseto. Dopo l’inaugurazione la mostra resterà aperta fino al 31 agosto, il mercoledì, il sabato e la domenica, dalle 10 alle 12.

Cosa fare nel resto della provincia di Alessandria

Oggi si terrà l’evento “#MangiaMongia” a Mongiardino Ligure. L’evento consiste in una passeggiata su sentieri sterrati, di circa 6 km, durante la quale potrete fare delle soste tra i vari stand enogastronomici presenti lunga il percorso, dove potrete gustare i migliori prodotti del territorio. Si parte alle 15.30 e il percorso finirà verso le 17.30. Il prezzo per partecipare è di 30 euro per gli adulti, 15 euro per i bambini dai 6 agli 11 anni. La prenotazione è obbligatoria al numero 333 68 71 306.

Per la rassegna “Appuntamenti con la storia”, è stato organizzato un appuntamento per questa sera alle 17.30, durante il quale Luca Fiorito vi racconterà la Resistenza ligure. L’incontro si terrà nel Museo della Resistenza e della vita sociale “G.B. Lazagna” a Rocchetta Ligure.

A Vendersi, frazione di Albera Ligure, si terrà lo spettacolo musicale “La giustizia ascoltando De Andrè“. A seguire verrà presentato il libro “Alla stazione successiva” di Raffaelle Caruso. Potrete partecipare anche a un aperitivo con l’autore.

Questo weekend potete assistere alle mostre dedicate al maestro neoclassico Felice Giani per la rassegna “Felice Giani 200 Anteprima”. A San Sebastiano Curone trovate tre mostre che hanno trasformato il borgo in un museo diffuso dedicato a Giani. All’oratorio della Trinità c’è la mostra “Il viaggio da Faenza a Marradi“, a cura di Vincenzo Basiglio e Marcella Vitali. All’archivio Pittor Giani, “Felice Giani e dintorni, opere da collezioni private”, a cura di Vincenzo Basiglio e Vittorio Sgarbi mentre all’archivio Piero Leddi si può visitare “Disegni di Felice Giani raccolti da Piero Leddi”, a cura di Aurora Scotti e Marcella Vitali. Le mostre sono aperte il venerdì, il sabato e la domenica dalle 16 alle 19 e su prenotazione. L’ingresso è libero.

È stata inaugurata una mostra itinerante nella Biblioteca Civica di Fabbrica Curone. La mostra si sviluppa tra la Biblioteca Civica, in piazza della Pieve, il Museo della Civiltà contadina, nella frazione Morigliassi e nella Sala Consiglio, nella frazione di Garadassi. L’esposizione è una lettura del presente e la percezione del futuro attraverso le opere di Alessandro Plebe. La mostra resterà aperta il venerdì dalle 17 alle 19.30, il sabato e la domenica dalle 10.30 alle 12.30 e nel pomeriggio dalle 16 alle 19.30.

Dalle 14.30 alle 18 potete visitare il Museo San Giacomo di Lu. Gli ambienti espositivi raccolgono alcune tra le testimonianze più significative di Lu e del suo territorio: oreficerie, reliquiari, paramenti sacri, sculture lignee, dipinti su tela di pregio, fra cui opere di Orsola Maddalena Caccia; inoltre vi è un’esposizione dedicata al pittore divisionista Luigi Onetti. Il prezzo del biglietto intero è di 4 euro, ridotto di 3 euro e gratuito per ragazzi e titolari di tessere Abbonamento Musei e MoMu.

A Rosignano Monferrato, il sabato e la domenica negli orari 10-12.30 e 15-17.30 potete visitare la mostra “Monferrato: da luogo a luogo da segno a segno. Incisioni e disegni”, nella quale trovate una serie di opere di artiste e artisti realizzate con le tecniche dell’arte incisoria e del disegno. La mostra si trova nei Saloni A. Morano in via Vercella.

A Vignale Monferrato, fino al 27 agosto, si può visitare la mostra “Onirica”, la personale di pittura di Federico Favaretto. L’esposizione, che si trova a palazzo Callori, è aperta il sabato e la domenica dalle 10 alle 22. L’ingresso è libero.

Nell’Ecomuseo di Cascina Moglioni a Bosio, fino al 10 settembre, potete assisterete alla mostra fotografica “Percorsi dello sguardo ispirati dal luogo” di Virginia Repetto. Gli scatti colgono le potenzialità e gli aspetti più originali dell’area del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo e dell’Ecomuseo di Cascina Moglioni, con l’intento di valorizzare i luoghi e i paesaggi. La domenica e i festivi la mostra rimane aperta dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19. L’ingresso è libero.

Alle 21, nel giardino delle scuole a Voltaggio, potrete assistere alla presentazione del libro “Novi e i suoi palazzi” dell’autrice Daniela Barbieri. Per info potete contattare l’email info@comune.voltaggio.al.it o chiamare il numero 010 9601214.

Sempre a Voltaggio, potrete visitare la Pinacoteca del paese. È necessaria la prenotazione, ingresso a offerta per il restauro del Crocifisso del Chiostro, risalente ai primi anni del secolo XVI. Le visite guidate sono curate da volontari esperti storico-artistico che collaborano con L’Arcangelo APS. Per info contattate il numero 347 4608672 o l’email info@pinacotecadivoltaggio.it.

A Volpedo oggi si terrà la prima giornata della Festa Patronale 2023. Dalle 9 potrete partecipare al mercato biologico a cura dell’Associazione la Strada del Sale. Alle 20.30 si terrà un momento di preghiera e la processione per le vie del paese. In piazza Perino, alle 22, aprirà il banco per la beneficenza. A partire dalle 21.30, in piazza Libertà, ci sarà il ritorno dei giochi di una volta per tutte le età.

La Pro Loco di Cassinelle vi invita a partecipare all’evento “Dissesto idrogeologico e alluvioni. Osservare e comprendere Madre Natura“. L’incontro si terrà alle 20.30. Per info potete contattare Marco al 351 5819007.

L’associazione culturale “I Guitti di Cremolino” presenta a Cremolino “Cremolino Teatro e Musica”, con il concerto di Duet time. Lo spettacolo si terrà in Piazza Vittorio Emanuele alle 21.15. L’ingresso costa 8 euro, ridotto 4 auro. L’intero incasso verrà devoluto in beneficenza. Per info info: 3425892747 – www.guitticremolino.com.

Per la rassegna “Filo Verde” a Garbagna, oggi si terrà alle 9, in piazza Principe Doria, un incontro di yoga a cura di Silvia Canevaro. Alle 16, a Palazzo Fieschi, verrà inaugurata la mostra di pittura “Il silenzio degli alberi” di Renato Morlacchi, a cura di Manuela Bonadeo. Infine, alle 21.15, la compagnia teatrale “Dentro i territori noi ci siamo tutto l’anno”, presenterà lo spettacolo “Sulle orme dell’uomo che piantava gli alberi” di Jean Giono.

Foto in copertina di Adrien Olichon presa su Unsplash.