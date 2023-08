“Andar per sagre”. Gli appuntamenti di questa sera in provincia di Alessandria

PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Su Radio Gold un nuovo appuntamento con “Andar per sagre“, la rubrica che vi porta alla scoperta delle sagre e feste che animeranno la provincia di Alessandria questo weekend.

Fino a martedì 29 agosto a Sezzadio si terrà la Sagra del Fritto Misto e non solo. L’appuntamento gastronomico, arrivato alle 49esima edizione delizierà il vostro palato con tante specialità di pesce, dall’insalata di mare alle linguine allo scoglio, fino al gran fritto misto di mare o di soli calamari. La Sagra del fritto misto di Sezzadio, come sempre, non è solo per gli amanti del pesce perché affianca alle specialità di mare anche un altrettanto ricco e gustoso menù di terra. La cena prenderà il via tutte le sere dalle 19 al campetto rosso di Sezzadio nello stand gastronomico con posti al coperto in caso di maltempo.

Dal 24 al 27 agosto a Pecetto di Valenza arriva la Sagra dell’Agnolotto. Al centro sportivo comunale, in località Fontanino, si potranno gustare i tipici agnolotti piemontesi e molte altre specialità. Il ristorante aprirà tutte le sere alle 19 così come anche il banco di beneficienza. Non mancherà l’intrattenimento musicale.

Sabato 26 e domenica 27 agosto a Castelletto Monferrato si terrà la Sagra della zucca. Nelle due serate, dalle 19.30, si potranno gustare piatti a base della zucca De.Co. di Castelletto, dagli antipasti alle lasagne, fino alla zucca fritta e alla torta di zucca. Nel menù troverete anche l’antipasto monferrino, gli agnolotti al sugo campagnolo, il brasato del marchese della zucca, girandola di salsiccia, patatine fritte e bunet.

La Pro Loco di Frassineto Po presenta la 50esima Sagra del Peperone. L’evento si terrà fino a domenica 27 agosto. Nel menù troverete cacciatorino, insalata di peperoni, peperoni in bagna cauda, agnolotti al sugo d’arrosto, cinghiale con polenta e molto altro ancora. La cena inizierà tutte le sere alle 19.30. Durante la sagra non mancherà la musica.

Fino al 27 agosto si celebrano a Vignale Monferrato le Feste Patronali di San Lorenzo e San Bartolomeo. Per saperne di più clicca qui.

Come ogni anno, ad agosto, a Rocca Grimalda si celebra la Festa gastronomica della Peirbuieira. Fino al 27 agosto potete gustare un’ottima peirbuieira, piatto tipico di Rocca Grimalda, la cui ricetta viene custodita gelosamente dagli abitanti del paese. Nel menù sono previsti anche polenta e salsiccia, tonno, fagioli, uova, arrosto, braciole, da accompagnare con i vini dei produttori locali. Le cene si terranno al coperto e cominceranno alle 19.

Nel circolo Merella, sulla strada Villavernia a Novi Ligure, arriva la 21esima Sagra della Trippa. La sagra durerà dal 25 al 27 agosto. Lo stand gastronomico aprirà sempre alle 19.30, mentre le serate danzanti prenderanno il via alle 21.30, Venerdì 25 agosto suonerà l’Orchestra Armando, sabato 26 agosto musica con Maurizio e infine, domenica 27 agosto ci sarà l’Orchestra Graziella. Si cenerà al coperto.

A Mornese, venerdì 25 e sabato 26 agosto, potete partecipare all’ottava edizione della Festa in Piazza. La festa si terrà in piazza G.Doria a partire dalle 19.30. Si potranno gustare diversi piatti tra cui la focaccia al formaggio, la farinata, la carne alla griglia, le patatine fritte, i dolci, da accompagnare con la birra alla spina, i vini del borgo o la birra artigianale al miele di castagno. Non mancherà la musica grazie alla partecipazione di Maurizio Secchi venerdì 25 agosto e Armando & Co. sabato 26 agosto.

A Grondona, dal 25 al 27 agosto, si celebra la 35esima edizione della Sagra della Capra e della Fersulla. Da venerdì 25 a domenica 27 agosto la Pro Loco vi proporrà un ricco e gustoso menù, nel quale troverete anche le vere protagoniste della sagra: le fersulle. Le fersulle sono delle frittelle tipiche di Grondona, farcite con salumi, formaggi e tanto altro ancora. Esiste anche una versione dolce per i più golosi. Nello stand troverete inoltre, piatti con la carne di capra e sarà possibile cenare con un menù gluten free.

Nella frazione Crebini, di Castelletto d’Orba, dal 25 al 27 agosto si terrà la Sagra Campagnola 2023. Appuntamento con tanti piatti tipici a cominciare dagli agnolotti e lo stinco. Le cene saranno al coperto. Venerdì 25 agosto suonerà l’Orchestra di Luca Panama, sabato 26 agosto musica con Evivi Mas e infien, domenica 27 agosto suonerà l’Orchestra di Athos Bassissi.

Montaldo, una piccola frazione di Cerrina Monferrato in provincia di Alessandria, si anima dal 25 al 28 agosto e poi dal 1° al 3 settembre per la 17esima sagra del Fritto Misto alla Piemontese. Tutte le sere lo stand gastronomico aprirà alle 18.30, dove potrete gustare ottimi antipasti, agnolotti, il famoso fritto misto alla piemontese, dolci e vini. È previsto anche il servizio d’asporto dalle 18.30 alle 20. Durante i giorni di sagra non mancherà l’intrattenimento musicale, sempre a partire dalle 21.30. Le serate danzanti sono a ingresso gratuito.

A Ovada nel campo sportivo S. Evasio si terrà la Sagra della Lasagna al forno, dal 25 al 27 agosto.

Per maggiori dettagli e per altri appuntamenti cliccate nella sezione Tempo Libero del sito di RadioGold.